    MG Comet से लेकर MG Windsor EV को खरीदना हो रहा है महंगा, किस तारीख से कितनी होगी बढ़ोतरी

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 01:00 PM (IST)

    MG मोटर्स भारत में अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी और लगभग दो फीसदी तक होगी। कंपनी ने हेक्टर एसय

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में MG मोटर्स की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से जल्‍द ही अपनी कारों की कीमत में बढ़ोतरी करने की तैयारी की जा रही है। किन कारों की कीमत में कब से कितनी बढ़ोतरी की जाएगी। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    MG की कारें होंगी महंगी

    भारत में कई सेगमेंट में MG की ओर से कारों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से जानकारी दी गई है‍ कि वह अपनी कारों की कीमत में बढ़ोतरी करने जा रही है। निर्माता की ओर से एक जनवरी 2026 से कीमतों में बढ़ोतरी कर दी जाएगी।

    कितनी होगी बढ़ोतरी

    एमजी की ओर से घोषणा की गई है कि वह नए साल से अपनी कारों की कीमत में दो फीसदी तक की बढ़ोतरी करेगी। सभी वेरिएंट्स पर एक समान बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, बल्कि अलग अलग गाड़ी पर अलग अलग बढ़ोतरी की जाएगी। निर्माता की ओर से कुछ समय पहले ही नई हेक्‍टर को लॉन्‍च किया गया है। इस एसयूवी की कीमत में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। अभी इसके डीजल वेरिएंट्स की कीमत को भी सार्वजनिक नहीं किया गया है।

    क्‍या है कारण

    निर्माता की ओर से जानकारी दी गई है कि लगातार बढ़ती इनपुट कॉस्‍ट और अन्‍य आर्थिक कारणों से नए साल से कीमत में बढ़ोतरी की जा रही है।

    कई निर्माता करती हैं बढ़ोतरी

    सामान्‍य तौर पर सभी वाहन निर्माताओं की ओर से नए साल में हर बार अपने वाहनों की कीमत में बढ़ोतरी की जाती है। इसी क्रम में अभी एमजी की ओर से भी कीमत में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है।

    कैसा है पोर्टफोलियो

    MG की ओर से भारतीय बाजार में ICE से लेकर EV सेगमेंट में कई वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से MG Comet EV, ZS EV, Windsor EV, Hector, Gloster जैसी कारों को ऑफर किया जाता है।