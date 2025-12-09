ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वाहन निर्माता एमजी की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से जल्‍द ही मिड साइज एसयूवी के तौर पर ऑफर की जाने वाली नई MG Hector को लॉन्‍च किया जाएगा। निर्माता की ओर से एसयूवी के नई एसयूवी के लॉन्‍च पर क्‍या जानकारी दी गई है। किस तरह के बदलाव के साथ इस एसयूवी को ऑफर किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्‍च होगी नई हेक्‍टर एमजी की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर MG Hector को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी के नए वर्जन को लॉन्‍च करने की औपचारिक घोषणा कर दी गई है।

क्‍या होंगे बदलाव निर्माता की ओर से सोशल मीडिया पर नए टीजर को जारी किया गया है। जिसमें एसयूवी के फ्रंट लुक की झलक मिल रही है। टीजर के मुताबिक एसयूवी की फ्रंट ग्रिल में बदलाव किया गया है और इसके साथ ही इस एसयूवी के पहले के टीजर में भी टेल लाइट्स की झलक दी गई है। उम्‍मीद है कि इस एसयूवी के नए वर्जन में कई नए फीचर्स को भी दिया जाएगा। जिसमें इस एसयूवी में नया और बेहतर इंफोटेनमेंट सिस्‍टम दिया जा सकता है।