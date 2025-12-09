नई MG Hector को दिसंबर में ही किया जाएगा लॉन्च, सोशल मीडिया पर टीजर से मिली जानकारी
नई MG Hector को दिसंबर में ही लॉन्च किया जाएगा। निर्माता की ओर से सोशल मीडिया पर एसयूवी के लॉन्च से पहले नया टीजर जारी किया गया है। इस टीजर में निर्म ...और पढ़ें
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। वाहन निर्माता एमजी की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से जल्द ही मिड साइज एसयूवी के तौर पर ऑफर की जाने वाली नई MG Hector को लॉन्च किया जाएगा। निर्माता की ओर से एसयूवी के नई एसयूवी के लॉन्च पर क्या जानकारी दी गई है। किस तरह के बदलाव के साथ इस एसयूवी को ऑफर किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
लॉन्च होगी नई हेक्टर
एमजी की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर MG Hector को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी के नए वर्जन को लॉन्च करने की औपचारिक घोषणा कर दी गई है।
क्या होंगे बदलाव
निर्माता की ओर से सोशल मीडिया पर नए टीजर को जारी किया गया है। जिसमें एसयूवी के फ्रंट लुक की झलक मिल रही है। टीजर के मुताबिक एसयूवी की फ्रंट ग्रिल में बदलाव किया गया है और इसके साथ ही इस एसयूवी के पहले के टीजर में भी टेल लाइट्स की झलक दी गई है। उम्मीद है कि इस एसयूवी के नए वर्जन में कई नए फीचर्स को भी दिया जाएगा। जिसमें इस एसयूवी में नया और बेहतर इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है।
टेस्टिंग के दौरान दिखी थी एसयूवी
कुछ समय पहले ही इस एसयूवी को टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। जिस दौरान इसमें नई स्क्रीन की जानकारी मिली थी। उम्मीद है कि नई स्क्रीन को 10GB तक की RAM दी जा सकती है। ज्यादा क्षमता की RAM से यह फायदा मिलेगा कि स्क्रीन रिस्पॉन्स और ओवरऑल ऑपरेशन पहले से कहीं ज्यादा स्मूद और फास्ट हो जाएंगे।
मल्टी-टच जेस्चर कंट्रोल्स का सपोर्ट
नई Hector का इंफोटेनमेंट सिस्टम मल्टी-टच जेस्चर कंट्रोल्स भी सपोर्ट कर सकता है। इससे यूजर सिर्फ जेस्चर से ही फैन स्पीड, म्यूजिक प्लेबैक जैसी सुविधाओं को कंट्रोल कर पाएगा। यह फीचर न सिर्फ केबिन इंटरैक्शन को सरल बनाएगा, बल्कि ड्राइविंग के दौरान भी सुविधा बढ़ाने का काम करेगा।
कब होगी लॉन्च
निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक नई एमजी हेक्टर को भारत में औपचारिक तौर पर 15 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा।
किनसे है मुकाबला
एमजी हेक्टर को बाजार में मिड साइज एसयूवी के तौर पर ऑफर किया जाता है। इस सेगमेंट में इसका मुकाबला Hyundai Creta, Honda Elevate, Skoda Kushaq, Mahindra Scorpio, Mahindra XUV 700, Kia Seltos जैसी एसयूवी के साथ होता है।
