ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Maruti Suzuki की ओर से सितंबर महीने में ही Maruti Victoris एसयूवी को लॉन्‍च किया गया है। निर्माता की इस एसयूवी को लोग काफी ज्‍यादा पसंद कर रहे हैं। बीते दो महीने के दौरान इस एसयूवी की कितनी यूनिट्स की बिक्री की गई है। किस तरह के फीचर्स के साथ इसे ऑफर किया गया है। कितना दमदार इंजन दिया गया है। किस कीमत पर इसे ऑफर किया जाता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Maruti Suzuki की ओर से Victoris को एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। निर्माता की इस एसयूवी को भारत में काफी कम समय में ही काफी अच्‍छी प्रतिक्रिया मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एसयूवी की बीते दो महीने के दौरान 30 हजार से ज्‍यादा यूनिट्स की बिक्री हो चुकी है।

कैसे हैं फीचर्स निर्माता की ओर से इस एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी में एलईडी हेडलाइट, एलईडी डीआरएल, कनेक्‍टिड रियर टेल लाइट्स, शॉर्क फिन एंटीना, 26.03 सेमी इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, अंडर बॉडी सीएनजी किट, डॉल्‍बी एटमॉस सिस्‍टम, जेस्‍टर कंट्रोल टेलगेट, एंबिएंट लाइट, एलेक्‍सा ऑटो वॉयस असिस्‍टेंट, 35 से ज्‍यादा कनेक्‍टिड फीचर, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटिड सीट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। साथ ही इंटीरियर में काले, ग्रे और सिल्‍वर रंग का उपयोग किया गया है।

कितनी है सुरक्षित ग्रैंड विटारा में छह एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, आइसोफिक्‍स चाइल्‍ड एंकरेज और Level -2 ADAS जैसे फीचर्स को दिया गया है। कितना दमदार इंजन Maruti Victoris एसयूवी में निर्माता की ओर से 1.5 लीटर की क्षमता का इंजन दिया गया है। जिससे इसे 75.8 किलोवाट की पावर और 139 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके अलावा इसे स्‍ट्रॉन्‍ग हाइब्रिड और सीएनजी तकनीक वाले विकल्‍प के साथ भी ऑफर किया जाता है।