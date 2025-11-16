Language
    Maruti Suzuki Victoris के CNG वेरिएंट को है घर लाना, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद जाएगी कितनी EMI, पढ़ें खबर

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 08:29 AM (IST)

    मारुति सुजुकी भारतीय बाजार में विक्टोरिस एसयूवी का सीएनजी वेरिएंट पेश करती है। दो लाख रुपये की डाउन पेमेंट पर, दिल्ली में इस गाड़ी की ऑन-रोड कीमत लगभग 13.26 लाख रुपये होगी। 9% ब्याज दर पर सात साल के लिए लोन लेने पर, मासिक ईएमआई 18,123 रुपये होगी, जिससे कार की कुल कीमत 17.22 लाख रुपये तक पहुंच जाएगी। इसका मुकाबला क्रेटा और सेल्टोस जैसी एसयूवी से है।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में Maruti Suzuki की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से मिड साइज एसयवी के तौर पर Maruti Victoris को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से ऑफर की गई एसयूवी के सीएनजी वेरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं और दो लाख रुपये की डाउनपेमेंट करने के बाद गाड़ी को घर लाना चाहते हैं, तो हर महीने कितने रुपये की EMI देनी (Maruti Victoris Down Payment and EMI) होगी। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

    Maruti Victoris Price

    Maruti Suzuki की ओर से Victoris को कई वेरिएंट में ऑफर किया जा रहा है। इसके CNG वेरिएंट के तौर पर LXI को ऑफर किया जाता है। इस गाड़ी के CNG वेरिएंट की एक्‍स शोरूम (Maruti Victoris Price) कीमत 11.50 लाख रुपये है। इस गाड़ी को अगर दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो करीब 1.30 लाख रुपये आरटीओ और करीब 35 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। इसके साथ ही टीसीएस चार्ज के तौर पर 11499 रुपये भी जाएंगे। जिसके बाद Maruti Victoris on road price करीब 13.26 लाख रुपये के आस-पास हो जाती है।

    दो लाख Down Payment के बाद कितनी EMI

    अगर आप इस गाड़ी के CNG वेरिएंट को खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 11.26 लाख रुपये को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको 9 फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 11.26 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने 18123 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी। 

    कितनी महंगी पड़ेगी कार

    अगर आप 9 फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 11.26 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 18123 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Maruti Victoris CNG के लिए करीब 3.95 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 17.22 लाख रुपये हो जाएगी।

    किनसे होता है मुकाबला

    Maruti Suzuki की ओर से Victoris को कंपनी चार मीटर से बड़ी एसयूवी के तौर पर ऑफर किया गया है। निर्माता की ओर से इस गाड़ी का बाजार में सीधा मुकाबला अपनी ही Maruti Grand Vitara के अलावा  Kia Seltos, Hyundai Creta, Honda Elevate, Mahindra XUV 700, Scorpio N जैसी SUVs के साथ होता है।