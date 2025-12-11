ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Maruti Suzuki की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से कुछ समय पहले ही मिड साइज एसयूवी के तौर पर Maruti Victoris को लॉन्‍च किया गया था। जिसके बाद से ही यह लोगों की पसंद बनी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक November 2025 के दौरान इस एसयूवी की काफी मांग रही है। इस एसयूवी में किस तरह के फीचर्स दिए जाते हैं। कितना दमदार इंजन मिलता है। किस कीमत पर इसे ऑफर किया जाता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Maruti Suzuki Victoris की बढ़ी मांग मारुति की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर विक्‍टोरिस को कुछ समय पहले ही लॉन्‍च किया गया था। लॉन्‍च के बाद से ही यह एसयूवी लोगों की पसंद बनी हुई है। हर महीने हजाारों यूनिट्स की बिक्री की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते महीने के दौरान इस एसयूवी की 12300 यूनिट्स की बिक्री की गई है। हर दिन औसतन इस एसयूवी की 400 से ज्‍यादा यूनिट्स की डिलीवरी की जा रही है।

कैसे हैं फीचर्स निर्माता की ओर से इस एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी में एलईडी हेडलाइट, एलईडी डीआरएल, कनेक्‍टिड रियर टेल लाइट्स, शॉर्क फिन एंटीना, 26.03 सेमी इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, अंडर बॉडी सीएनजी किट, डॉल्‍बी एटमॉस सिस्‍टम, जेस्‍टर कंट्रोल टेलगेट, एंबिएंट लाइट, एलेक्‍सा ऑटो वॉयस असिस्‍टेंट, 35 से ज्‍यादा कनेक्‍टिड फीचर, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटिड सीट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। साथ ही इंटीरियर में काले, ग्रे और सिल्‍वर रंग का उपयोग किया गया है।

कितनी है सुरक्षित ग्रैंड विटारा में छह एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, आइसोफिक्‍स चाइल्‍ड एंकरेज और Level -2 ADAS जैसे फीचर्स को दिया गया है। कितना दमदार इंजन Maruti Victoris एसयूवी में निर्माता की ओर से 1.5 लीटर की क्षमता का इंजन दिया गया है। जिससे इसे 75.8 किलोवाट की पावर और 139 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके अलावा इसे स्‍ट्रॉन्‍ग हाइब्रिड और सीएनजी तकनीक वाले विकल्‍प के साथ भी ऑफर किया जाता है।

कितनी है कीमत मारुति की ओर से विक्‍टोरिस की कीमत 10.50 लाख रुपये एक्‍स शोरूम से शुरू होती है। इस एसयूवी के टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 19.98 लाख रुपये तक है। किनसे है मुकाबला मारुति की ओर से विक्‍टोरिस को मिड साइज एसयूवी के तौर पर ऑफर किया जाता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Hyundai Creta, Kia Seltos, Honda Elevate, Tata Sierra, Volkswagen Taigun जैसी एसयूवी के साथ होता है।