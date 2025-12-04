दिसंबर में Maruti Nexa की कारों पर मिल रहा बेहतरीन ऑफर, Baleno से लेकर Invicto खरीदने पर होगी तगड़ी बचत

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल मारुति की ओर से Nexa डीलरशिप के जरिए कई कारों की बिक्री की जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस महीने निर्माता की ओर से नेक्‍सा डीलरशिप पर ऑफर की जाने वाली अपनी सभी कारों पर लाखों रुपये के डिस्‍काउंट ऑफर्स दिए जा रहे हैं। निर्माता किस कार पर इस महीने कितना ऑफर (Maruti Nexa Cars Offers) दे रही है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें Maruti Invicto मारुति की ओर से इनविक्‍टो को लग्‍जरी एमपीवी के तौर पर ऑफर किया जाता है। इस एमपीवी को इस महीने खरीदने पर अधिकतम 2.15 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है। इस एसयूवी की एक्‍स शोरूम कीमत 24.97 लाख रुपये से शुरू होती है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 28.61 लाख रुपये है।

Maruti Ignis मारुति की ओर से नेक्‍सा डीलरशिप पर ऑफर की जाने वाली सबसे सस्‍ती गाड़ी Ignis पर इस महीने में 57 हजार रुपये के ऑफर मिल रहे हैं। इस कार की एक्‍स शोरूम कीमत 5.35 लाख रुपये से शुरू होती है और इसके टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 7.42 लाख रुपये है।

Maruti Ciaz मारुति की ओर से मिड साइज सेडान कार सेगमेंट में सियाज को ऑफर किया जाता था। कुछ समय पहले ही इस कार को बंद कर दिया गया है। लेकिन बची हुई यूनिट्स पर निर्माता की ओर से बेहतरीन ऑफर दिया जा रहा है। इस महीने इस कार को खरीदने पर 1.30 लाख रुपये के डिस्‍काउंट को दिया जा रहा है।

Maruti Jimny मारुति की ओर से जिम्‍नी को भी भारतीय बाजार में ऑफ रोड एसयूवी के तौर पर ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी को इस महीने खरीदने पर अधिकतम एक लाख रुपये की बचत की जा सकती है। इसकी एक्‍स शोरूम कीमत 12.32 लाख रुपये से 14.45 लाख रुपये के बीच है।

Maruti Fronx मारुति कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में फ्रॉन्‍क्‍स की बिक्री भी नेक्‍सा के जरिए करती है। इस एसयूवी को इस महीने खरीदने पर अधिकतम 78 हजार रुपये की बचत का मौका मिल रहा है। निर्माता की ओर से इसे 6.85 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 11.98 लाख रुपये है।