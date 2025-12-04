Maruti Suzuki XL6 के CNG वेरिएंट को ले आएं घर, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद देनी होगी कितनी EMI, जानें डिटेल

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Maruti Suzuki की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से नेक्‍सा डीलरशिप के जरिए Maruti XL6 की बिक्री की जाती है। इस छह सीटों वाली एमपीवी को CNG के विकल्‍प के साथ भी ऑफर किया जाता है। अगर इस एमपीवी के सीएनजी वेरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं तो दो लाख रुपये की डाउन पेमेंट करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI आपको अगले सात सालों के लिए देनी होगी। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।