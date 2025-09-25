Maruti Invicto की सेफ्टी रेटिंग हुई जारी, BNCAP के नतीजों ने बताया कितनी सुरक्षित है MPV
Maruti Invicto मारुति सुजुकी की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली एमपीवी इनविक्टो का हाल में ही क्रैश टेस्ट किया गया है। क्रैश टेस्ट में एमपीवी को कितनी रेटिंग मिली है। व्यस्कों और बच्चों के लिए यह एमपीवी कितनी सुरक्षित है। किस टेस्ट में कितने अंक मिले हैं। आइए जानते हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। देश की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Maruti Suzuki की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली प्रीमियम एमपीवी Maruti Invicto का हाल में ही BNCAP की ओर से क्रैश टेस्ट किया गया है। क्रैश टेस्ट के बाद इस एमपीवी को सुरक्षा के लिए कितने अंक हासिल हुए हैं। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
BNCAP ने किया क्रेश टेस्ट
भारत एनसीएपी की ओर से भारतीय बाजार में ऑफर की जाने वाली एमपीवी Maruti Invicto का क्रैश टेस्ट किया गया है। जिसके बाद इसे सुरक्षा के लिए पूरे पांच अंक दिए गए हैं।
कितने मिले अंक
भारत एनसीएपी की ओर से जारी नतीजों के मुताबिक इसे व्यस्कों और बच्चों दोनों की सुरक्षा के लिए पूरे पांच अंक मिले हैं। एसयूवी ने व्यस्कों की सुरक्षा के लिए 32 में से 30.47 और बच्चों की सुरक्षा के लिए 49 में से 45 अंक हासिल किए हैं।
व्यस्कों के लिए कितनी सुरक्षित
BNCAP की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक एसयूवी को व्यस्कों के लिए किए गए फ्रंटल ऑफसेट बेरियर टेस्ट में 14.47, साइड मूवेबल बेरियर टेस्ट में 16 अंक हासिल हुए हैं।
बच्चों के लिए कितनी सुरक्षित
व्यस्कों के साथ ही बच्चों के लिए किए गए क्रैश टेस्ट में भी इसे 45 अंक मिले हैं। जिसमें डायनेमिक स्कोर के 24, सीआरएस इंस्टालेशन स्कोर के 12 और व्हील असेसमेंट स्कोर में नौ अंक हासिल हुए हैं।
और क्या दी जानकारी
भारत एनसीएपी की ओर से टेस्ट के बाद जारी किए गए नतीजों में बताया गया है कि इस एसयूवी का टेस्ट भारत में बनी यूनिट पर किया गया है और इसके नतीजे भारत में ऑफर किए जाने वाले 8S, VX8S SHEV & ZX7S SHEV वेरिएंट्स के लिए मान्य होंगे। मारुति की यह तीसरी कार है जिसे क्रैश टेस्ट में पूरे पांच अंक मिले हैं। इसके पहले Maruti Dzire और Maruti Victoris को भी क्रैश टेस्ट में पूरे पांच अंक मिल चुके हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।