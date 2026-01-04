Language
    2025 में Maruti Dzire बनी सबसे पसंदीदा गाड़ी, Top 5 में शामिल हुईं Hyundai और Tata की कारें

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 02:00 PM (IST)

    भारत में 2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की सूची जारी की गई है। बीते साल किन कारों की सबसे ज्‍यादा मांग रही है। Top-5 में किस निर्माता की किस गा

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में हर साल लाखों की संख्‍या में वाहनों की बिक्री की जाती है। जिनमें बड़ा योगदान कारों का भी होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2025 के दौरान देशभर में किस गाड़ी की सबसे ज्‍यादा मांग रही है। Top 5 कारों में किस निर्माता की कौन सी गाड़ी शामिल हुई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    पहले नंबर पर रही Maruti Dzire

    देश की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Maruti Suzuki की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट सेडान कार सेगमेंट में Maruti Dzire को ऑफर किया जाता है। साल 2025 के दौरान मारुति की यह सेडान कार देश की सबसे पसंदीदा कार रही है। बीते साल इस कार की कुल 2.।4 लाख यूनिट्स की बिक्री हुई है। 

    दूसरे नंबर पर रही Hyundai Creta

    हुंडई की ओर से भी देश में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर Hyundai Creta को ऑफर किया जाता है। निर्माता की इस एसयूवी को भी देश में 2025 के दौरान काफी ज्‍यादा पसंद किया गया है। इस एसयूवी की बीते साल 2.01 लाख यूनिट्स की बिक्री की जाती है।

    तीसरे नंबर पर रही Tata Nexon

    टाटा मोटर्स की ओर से भी कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में Tata Nexon को ऑफर किया जाता है। निर्माता की इस एसयूवी की भी साल 2025 के दौरान काफी ज्‍यादा मांग रही है। जानकारी के मुताबिक पूरे साल में इस एसयूवी की भी 2.01 लाख यूनिट्स की बिक्री की गई है।

    अगले नंबर पर रही Maruti Wagon R

    मारुति की ओर से हैचबैक सेगमेंट में वैगन आर की बिक्री की जाती है। यह गाड़ी भारतीय बाजार में लंबे समय से ऑफर की जा रही है। लेकिन अभी भी यह कार भारतीयों की पसंद बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक साल 2025 के दौरान देशभर में इस कार की 1.94 लाख यूनिट्स की बिक्री की गई है।

    पांचवें नंबर पर रही Maruti Ertiga

    मारुति की ओर से अर्टिगा को भी बजट एमपीवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। मारुति की यह गाड़ी भी देश में काफी पसंद की जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बजट एमपीवी की बीते साल 1.92 लाख यूनिट्स की बिक्री की गई है।