ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। देश की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Maruti Suzuki की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से साल के आखिरी महीने में Arena डीलरशिप के जरिए ऑफर की जाने वाली गाड़ियों पर बेहतरीन डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। निर्माता की ओर से इस महीने एरिना डीलरशिप पर ऑफर की जाने वाली किस गाड़ी पर कितना डिस्‍काउंट ऑफर किया जा रहा है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Maruti Alto K10 मारुति की ओर से Alto K10 को भी बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। निर्माता की ओर से इस महीने इस गाड़ी को खरीदने पर अधिकतम 52500 रुपये तक के डिस्‍काउंंट ऑफर दिए जा रहे हैं। निर्माता की ओर से इसमें कैश डिस्‍काउंट, एक्‍सचेंज बोनस, अतिरिक्‍त छूट शामिल है। निर्माता की ओर से इस कार को देश की सबसे सस्‍ती कारों में से एक की तरह ऑफर किया जाता है। इसकी एक्‍स शोरूम कीमत 3.69 लाख रुपये से लेकर 5.44 लाख रुपये तक है।

Maruti S Presso मारुति की ओर से सस्‍ती कार के तौर पर एस प्रेसो कार को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से इस महीने इस कार पर भी अधिकतम 52500 रुपये के ऑफर दिए जा रहे हैं। जिसमें कैश डिस्‍काउंट, एक्‍सचेंज बोनस, अतिरिक्‍त छूट शामिल है। इस कार की एक्‍स शोरूम कीमत 3.49 लाख रुपये से 5.24 लाख रुपये तक है।

Maruti Wagon R मारुति की ओर से हैचबैक सेगमेंट में वैगन आर को भी ऑफर किया जाता है। इस हैचबैक कार को इस महीने खरीदने पर 58100 रुपये तक के ऑफर दिए जा रहे हैं। निर्माता की ओर से इस कार पर भी कैश डिस्‍काउंट, एक्‍सचेंज बोनस, अतिरिक्‍त छूट को दिया जा रहा है। इस कार की एक्‍स शोरूम कीमत 4.98 लाख रुपये से शुरू होती है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 6.94 लाख रुपये तक है।

Maruti Celerio मारुति की ओर से सेलेरियो कार को भी बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। निर्माता की इस कार को इस महीने खरीदने पर अधिकतम 52500 रुपये बचाए जा सकते हैं। इसकी एक्‍स शोरूम कीमत 4.69 लाख रुपये से 6.72 लाख रुपये के बीच है।

Maruti Swift मारुति की ओर से हैचबैक कार सेगमेंट में स्वि्फ्ट की बिक्री भी की जाती है। इस कार को इस महीने खरीदने पर अधिकतम 55 हजार रुपये तक के ऑफर दिए जा रहे हैं। इस हैचबैक कार की एक्‍स शोरूम कीमत 5.78 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट को 8.80 लाख रुपये पर ऑफर किया जाता है।

Maruti Dzire मारुति की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट सेडान कार के तौर पर डिजायर की बिक्री की जाती है। इस महीने इस कार को खरीदने पर अधिकतम 12500 रुपये तक के ऑफर दिए जा रहे हैं। इसकी एक्‍स शोरूम कीमत 6.26 लाख रुपये से 9.31 लाख रुपये के बीच है।

Maruti Brezza मारुति की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी के तौर पर ब्रेजा की बिक्री की जाती है। इस महीने इस कार को खरीदने पर अधिकतम 40 हजार रुपये तक के ऑफर दिए जा रहे हैं। इस एसयूवी की एक्‍स शोरूम कीमत 8.25 लाख रुपये से शुरू होती है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 13.01 लाख रुपये के बीच है।