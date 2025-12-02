Maruti Dzire Vs Honda Amaze: Bharat NCAP के नतीजों में कौन सी सेडान कार है ज्यादा सुरक्षित

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में सेडान कारों की भी मांग रहती है, जिसे देखते हुए निर्माताओं की ओर से इस सेगमेंट में भी कई विकल्‍प ऑफर किए जाते हैं। हाल में ही Honda Amaze के क्रैश टेस्‍ट के नतीजों को Bharat NCAP की ओर से जारी किया गया है। जिसके बाद इसी सेगमेंट में ऑफर की जाने वाली Maruti Dzire से इसकी तुलना की जा रही है। दोनों सेडान कारों में से कौन सी कार सुरक्षा में ज्‍यादा बेहतर है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Honda Amaze को मिले पांच अंक हाल में ही होंडा की ओर से ऑफर की जाने वाली अमेज कार का क्रैश टेस्‍ट किया गया है। Bharat NCAP ने क्रैश टेस्‍ट के बाद जारी किए नतीजों में इस कार को पूरे पांच अंक दिए हैं। इसके पहले अमेज के मुकाबले में ऑफर की जाने वाली Maruti Dzire को भी भारत एनसीएपी की ओर से क्रैश टेस्‍ट में पांच अंक दिए जा चुके हैं।

व्‍यस्‍कों के लिए कितनी है सुरक्षित दोनों ही कारों को सुरक्षा के लिए पूरे पांच अंक दिए गए हैं। लेकिन व्‍यस्‍कों की सुरक्षा में होंडा अमेज की नई जेनरेशन को 32 में से 28.33 अंक दिए गए हैं। वहीं मारुति सुजुकी डिज़ायर को भी व्‍यस्‍कों की सुरक्षा में 32 में से 29.46 अंक दिए गए हैं।

बच्‍चों के लिए कितनी सुरक्षित व्‍यस्‍कों के साथ ही इन कारों का बच्‍चों की सुरक्षा के लिए भी टेस्‍ट किया गया है। जिसमें नई जेनरेशन होंडा अमेज़ को कुल 49 में से 40.81 अंक मिले हैं, जबकि मारुति सुजुकी डिज़ायर को कुल 49 में से 41.57 अंक मिले हैं।

मारुति डिजायर में कैसे सेफ्टी फीचर मारुति सुजुकी डिजायर में रिवर्स पार्किंग कैमरा, 360 डिग्री कैमरा, एंटी थेफ्ट सिक्‍योरिटी सिस्‍टम, टीपीएमएस, स्‍पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, रियर डिफॉगर, इंजन इमोबिलाइजर, छह एयरबैग, हाई स्‍पीड वार्निंग अलर्ट, सीट बेल्‍ट रिमाइंडर, ईएसपी, एबीएस, ईबीडी, हिल होल्‍ड असिस्‍ट, आइसोफिक्‍स चाइल्‍ड एंकरेज जैसे सेफ्टी फीचर दिए जाते हैं।