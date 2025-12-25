Language
    Mahindra XUV 7XO का फिर जारी हुआ नया टीजर, अब मिली इन फीचर्स की जानकारी

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 05:00 PM (IST)

    देश की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Mahindra की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से हाल में ही सोशल मीडिया पर Mahi ...और पढ़ें

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Mahindra की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में जल्‍द ही नई एसयूवी के तौर पर Mahindra XUV 7XO को लॉन्‍च किया जाएगा। लॉन्‍च से पहले इस एसयूवी का एक और नया टीजर सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। जिसमें कई बेहतरीन फीचर्स की जानकारी दी गई है। एसयूवी में किस तरह के फीचर्स को ऑफर किया जाएगा। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    Mahindra XUV 7XO का जारी हुआ टीजर

    महिंद्रा की ओर से जल्‍द ही नई एसयूवी के तौर पर Mahindra XUV 7XO को लॉन्‍च किया जाएगा। लॉन्‍च से पहले निर्माता की ओर से नई एसयूवी के लॉन्‍च से पहले सोशल मीडिया पर नया टीजर जारी किया गया है। नए टीजर में एसयूवी के कई बेहतरीन फीचर्स की जानकारी दी गई है। जिससे एसयूवी काफी बेहतरीन विकल्‍प बन जाएगी।

     
     
     
    क्‍या मिली जानकारी

    महिंद्रा की ओर से जो नया टीजर सोशल मीडिया पर जारी किया गया है, जिसमें कई नए फीचर्स की पुष्टि हो गई है। नए फीचर्स के तौर पर इस एसयूवी में Level-2 ADAS, लेन डिपार्चर सिस्‍टम, 540 डिग्री कैमरा, सनरूफ, रियर सीट पर स्‍क्रीन, एड्रेनॉक्‍स के साथ ही फ्रंट में ट्रिपल स्‍क्रीन जैसे फीचर को दिखाया गया है।

    पहले भी जारी हुआ था टीजर

    इसके पहले भी एसयूवी के टीजर को सोशल मीडिया पर जारी किया गया था। जिसमें इस में ट्रिपल स्‍क्रीन के अलावा एसयूवी में Boss Mode को दिए जाने की भी पुष्टि हो गई थी।

    प्री बुकिंग भी जारी

    महिंद्रा की जल्‍द लॉन्‍च होने वाली एसयूवी Mahindra XUV 7XO के लॉन्‍च से पहले इसकी प्री बुकिंग को भी शुरू कर दिया गया है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी को 21 हजार रुपये देकर ऑनलाइन और डीलरशिप के जरिए बुक करवाया जा सकता है।

    कितना दमदार इंजन

    निर्माता की ओर से Mahindra XUV 7XO में पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन के विकल्‍प दिए जा सकते हैं। इसमें दो लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन के विकल्‍प दिए जा सकते हैं। इसके साथ ही इसमें छह स्‍पीड मैनुअल और छह स्‍पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्‍प मिल सकते हैं।

    कब होगी लॉन्‍च

    महिंद्रा से मिली जानकारी के मुताबिक इस एसयूवी को भारत में औपचारिक तौर पर पांच जनवरी 2026 को लॉन्‍च किया जाएगा।