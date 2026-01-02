ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में Mahindra की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से जल्‍द ही नई एसयूवी के तौर पर Mahindra XUV 7XO को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। लॉन्‍च से पहले निर्माता की ओर से इस एसयूवी के किन फीचर्स की जानकारी दी गई है। किस कीमत पर इसे लॉन्‍च किया जा सकता है। हम आपको बता रहे हैं।

लॉन्‍च होगी Mahindra XUV 7XO महिंद्रा की ओर से भारतीय बाजार में अगले हफ्ते नई एसयूवी के तौर पर Mahindra XUV 7XO को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी के लॉन्‍च से पहले कई टीजर सोशल मीडिया पर जारी किए गए हैं।

टीजर से मिली फीचर्स की जानकारी निर्माता की ओर से सोशल मीडिया पर जो टीजर जारी किए गए है, उनमें एसयूवी के कई फीचर्स की जानकारी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक एसयूवी में Harman Cardon ऑडियो सिस्‍टम, 540 डिग्री कैमरा, Level-2 ADAS, लेन डिपार्चर सिस्‍टम,सनरूफ, रियर सीट पर स्‍क्रीन, एड्रेनॉक्‍स के साथ ही फ्रंट में ट्रिपल स्‍क्रीन जैसे फीचर के मिलने की पुष्टि हो चुकी है।