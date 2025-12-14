Mahindra XUV 7XO के लिए बुकिंग कल से शुरू, मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स और दमदार इंजन, SUV में क्या है खास

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में Mahindra की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर Mahindra XUV 700 को ऑफर किया जाता है। लेकिन अब इसको अपडेट करने के साथ ही महिंद्रा ने इसका नाम बदलकर Mahindra XUV 7XO कर दिया है। नए नाम और अपडेट के साथ नई एसयूवी के लॉन्‍च से पहले कल से बुकिंग को शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए किस तरह से बुकिंग करवाई जा सकती है। कितने रुपये में एसयूवी को बुक करवाया जा सकता है। किस तरह के फीचर्स इसमें दिए जा सकते हैं। कब तक इसे लॉन्‍च किया जाएगा। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Mahindra XUV 7XO के लिए कल से शुरू होगी बुकिंग महिंद्रा की ओर से मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में अभी तक Mahindra XUV 700 को ऑफर किया जाता है। लेकिन जल्‍द ही निर्माता की ओर से अपडेट के साथ ही इस एसयूवी के नाम को बदलकर XUV 7XO कर दिया जाएगा। जिसके बाद इसे लॉन्‍च किया जाएगा। इसके पहले एसयूवी के लिए बुकिंग को औपचारिक तौर पर कल से शुरू कर दिया जाएगा।

कितने रुपये में होगी बुकिंग निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक Mahindra XUV 7XO के लिए 21 हजार रुपये देकर बुकिंग करवाई जा सकती है। इस एसयूवी के लिए ऑनलाइन और डीलरशिप के जरिए 15 दिसंबर दोपहर 12 बजे से बुकिंग की जा सकती है।

मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स निर्माता की ओर से एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स को भी ऑफर किया जाएगा। इसमें प्रीमियम इंटीरियर, पैनोरमिक सनरूफ, ADAS, हरमन ऑडियो सिस्‍टम, ट्रिपल स्‍क्रीन सेटअप, 360 डिग्री कैमरा, एबीएस, ईबीडी, छह एयरबैग, आइसोफिक्‍स चाइल्‍ड एंकरेज जैसे कई फीचर्स को दिया जाएगा।

कितना दमदार इंजन निर्माता की ओर से Mahindra XUV 7XO में पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन के विकल्‍प दिए जा सकते हैं। इसमें दो लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन के विकल्‍प दिए जा सकते हैं। इसके साथ ही इसमें छह स्‍पीड मैनुअल और छह स्‍पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्‍प मिल सकते हैं।

कब होगी लॉन्‍च महिंद्रा से मिली जानकारी के मुताबिक इस एसयूवी को भारत में औपचारिक तौर पर पांच जनवरी 2026 को लॉन्‍च किया जाएगा। किनसे होगा मुकाबला महिंद्रा की ओर से XUV 7XO को मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाएगा। इस सेगमेंट में इसका मुकाबला MG Hector, Tata Sierra, Tata Safari, Hyundai Creta, Honda Elevate, Kia Seltos, Hyundai Creta जैसी एसयूवी के साथ होगा।