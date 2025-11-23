ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में महिंद्रा की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से जल्‍द ही अपनी मौजूदा एसयूवी के फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्‍च किया जा सकता है। महिंद्रा की ओर से किस एसयूवी के फेसलिफ्ट को लॉन्‍च किया जा सकता है। कब तक इसे पेश किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्‍च होगा फेसलिफ्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिंद्रा की ओर से जल्‍द ही अपनी मौजूदा एसयूवी के फेसलिफ्ट को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से Mahindra XUV 700 के फेसलिफ्ट को लॉन्‍च किया जा सकता है। हालांकि अभी निर्माता की ओर से इस बारे में औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है।

मिलेंगे कई अपडेट रिपोर्ट्स के मुताबिक महिंद्रा की इस मिड साइज एसयूवी के फेसलिफ्ट को कई अपडेट के साथ ऑफर किया जाएगा। जिसमें हेडलाइट्स, बंपर, ग्रिल और फॉग लैंप में बदलाव किया जा सकता है। इसके साथ ही एसयूवी में कई नए फीचर्स को भी अपडेट किया जा सकता है।

मिलेंगे ये फीचर्स मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसयूवी के फेसलिफ्ट वर्जन में कई नए फीचर्स को भी ऑफर किया जा सकता है। जिसमें ट्रिपल स्‍क्रीन, 17 से 18 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, कनेक्‍टिड टेल लाइट्स जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। चल रही टेस्टिंग रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एसयूवी के फेसलिफ्ट को लॉन्‍च किए जाने से पहले इसकी टेस्टिंग की जा रही है। इसी दौरान इस एसयूवी को कई बार देखा जा चुका है। कब होगी लॉन्‍च निर्माता की ओर से अभी इस एसयूवी के फेसलिफ्ट के लॉन्‍च को लेकर कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन उम्‍मीद की जा रही है कि इस एसयूवी के फेसलिफ्ट को जनवरी 2026 तक लॉन्‍च किया जा सकता है।