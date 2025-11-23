Language
    Mahindra XUV 700 का फेसलिफ्ट को लॉन्‍च करने की हो रही तैयारी, जानें कब तक हो सकता है पेश

    Updated: Sun, 23 Nov 2025 02:00 PM (IST)

    महिंद्रा जल्‍द ही अपनी XUV 700 का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्‍च करने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें कई नए अपडेट और फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि नई हेडलाइट्स, बंपर, ग्रिल और ट्रिपल स्‍क्रीन। उम्‍मीद है कि इसे जनवरी 2026 तक लॉन्‍च किया जा सकता है और इसकी शुरुआती कीमत 14 लाख रुपये हो सकती है। टेस्टिंग के दौरान इस एसयूवी को कई बार देखा गया है।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में महिंद्रा की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से जल्‍द ही अपनी मौजूदा एसयूवी के फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्‍च किया जा सकता है। महिंद्रा की ओर से किस एसयूवी के फेसलिफ्ट को लॉन्‍च किया जा सकता है। कब तक इसे पेश किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    लॉन्‍च होगा फेसलिफ्ट

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिंद्रा की ओर से जल्‍द ही अपनी मौजूदा एसयूवी के फेसलिफ्ट को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से Mahindra XUV 700 के फेसलिफ्ट को लॉन्‍च किया जा सकता है। हालांकि अभी निर्माता की ओर से इस बारे में औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है।

    मिलेंगे कई अपडेट

    रिपोर्ट्स के मुताबिक महिंद्रा की इस मिड साइज एसयूवी के फेसलिफ्ट को कई अपडेट के साथ ऑफर किया जाएगा। जिसमें हेडलाइट्स, बंपर, ग्रिल और फॉग लैंप में बदलाव किया जा सकता है। इसके साथ ही एसयूवी में कई नए फीचर्स को भी अपडेट किया जा सकता है।

    मिलेंगे ये फीचर्स

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसयूवी के फेसलिफ्ट वर्जन में कई नए फीचर्स को भी ऑफर किया जा सकता है। जिसमें ट्रिपल स्‍क्रीन, 17 से 18 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, कनेक्‍टिड टेल लाइट्स जैसे फीचर्स मिल सकते हैं।

    चल रही टेस्टिंग

    रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एसयूवी के फेसलिफ्ट को लॉन्‍च किए जाने से पहले इसकी टेस्टिंग की जा रही है। इसी दौरान इस एसयूवी को कई बार देखा जा चुका है।

    कब होगी लॉन्‍च

    निर्माता की ओर से अभी इस एसयूवी के फेसलिफ्ट के लॉन्‍च को लेकर कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन उम्‍मीद की जा रही है कि इस एसयूवी के फेसलिफ्ट को जनवरी 2026 तक लॉन्‍च किया जा सकता है।

    कितनी होगी कीमत

    महिंद्रा की ओर से इस एसयूवी के मौजूदा वर्जन को 13.66 लाख रुपये से शुरू किया जाता है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 23.71 लाख रुपये पर ऑफर किया जाता है। लेकिन इसके फेसलिफ्ट वर्जन को भारत में 14 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर लॉन्‍च किया जा सकता है।