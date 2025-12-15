ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Mahindra की ओर से जल्‍द ही Mahindra XUV 7XO को लॉन्‍च किया जाएगा। निर्माता की ओर से इस एसयूवी के लॉन्‍च से पहले इसकी बुकिंग को शुरू कर दिया गया है। कितने रुपये देकर इस एसयूवी के लिए बुकिंग करवाई जा सकती है। कब तक इसे लॉन्‍च किया जाएगा। किस तरह के फीचर्स के साथ इस एसयूवी को ऑफर किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Mahindra XUV 7XO के लिए आज से बुकिंग को शुरू कर दिया गया है। निर्माता की ओर से डीलरशिप और ऑनलाइन दोनों ही तरह से एसयूवी के लिए बुकिंग की जा रही है। दोपहर 12 बजे के बाद से इसके लिए बुकिंग को औपचारिक तौर पर शुरू कर दिया गया है।

कितने रुपये में हो रही बुकिंग

निर्माता की ओर से जानकारी दी गई थी इस एसयूवी के लिए 21 हजार रुपये देने के बाद बुकिंग करवाई जा सकती है।

मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स निर्माता की ओर से एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स को भी ऑफर किया जाएगा। इसमें प्रीमियम इंटीरियर, पैनोरमिक सनरूफ, ADAS, हरमन ऑडियो सिस्‍टम, ट्रिपल स्‍क्रीन सेटअप, 360 डिग्री कैमरा, एबीएस, ईबीडी, छह एयरबैग, आइसोफिक्‍स चाइल्‍ड एंकरेज जैसे कई फीचर्स को दिया जाएगा।

कितना दमदार इंजन निर्माता की ओर से Mahindra XUV 7XO में पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन के विकल्‍प दिए जा सकते हैं। इसमें दो लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन के विकल्‍प दिए जा सकते हैं। इसके साथ ही इसमें छह स्‍पीड मैनुअल और छह स्‍पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्‍प मिल सकते हैं।

कब होगी लॉन्‍च महिंद्रा से मिली जानकारी के मुताबिक इस एसयूवी को भारत में औपचारिक तौर पर पांच जनवरी 2026 को लॉन्‍च किया जाएगा। किनसे होगा मुकाबला महिंद्रा की ओर से XUV 7XO को मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाएगा। इस सेगमेंट में इसका मुकाबला MG Hector, Tata Sierra, Tata Safari, Hyundai Creta, Honda Elevate, Kia Seltos, Hyundai Creta जैसी एसयूवी के साथ होगा।

