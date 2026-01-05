Mahindra XUV 7XO Launch Live: आज लॉन्च होगी महिंद्रा की नई एसयूवी, कैसे होंगे फीचर्स, क्या हो सकती है कीमत
Mahindra XUV 7XO Launch LIVE News Updates:भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Mahindra की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से आज Mahindra XUV 7XO को लॉन्च किया जाएगा। इस एसयूवी में किस तरह के फीचर्स को दिया जा सकता है। कितना दमदार इंजन मिल सकता है। किस कीमत पर इसे लॉन्च किया जा सकता है। आइए जानते हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। महिंद्रा की ओर से भारत में कई सेगमेंट में एसयूवी की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से आज एक और एसयूवी के तौर पर Mahindra XUV 7XO को लॉन्च किया जाएगा। इस एसयूवी में कितना दमदार इंजन मिल सकता है। किस कीमत पर इसे लॉन्च किया जा सकता है। किस तरह के फीचर्स इस एसयूवी में ऑफर किए जा सकते हैं। हम आपको इस खबर में बता (Mahindra XUV 7XO Launch LIVE) रहे हैं।
आज लॉन्च के पहले निर्माता की ओर से बुकिंग को अस्थाई तौर पर रोका गया है। लॉन्च के बाद इसके लिए फिर से बुकिंग को शुरू कर दिया जाएगा।
एसयूवी के लिए निर्माता की ओर से प्री बुकिंग को भी 15 दिसंबर 2025 से शुरू कर दिया गया था।
एसयूवी में पेट्रोल और डीजल इंजन के विकल्प के साथ ही निर्माता की ओर से मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प भी दिए जाएंगे।
उम्मीद है कि एसयूवी में मौजूदा इंजन के विकल्प ही दिए जाएंगे। जिसमें पेट्रोल और डीजल के विकल्प होंगे।
एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाएगा। जिसमें Harman Cardon ऑडियो सिस्टम, 540 डिग्री कैमरा, Level-2 ADAS, लेन डिपार्चर सिस्टम,सनरूफ, रियर सीट पर स्क्रीन, एड्रेनॉक्स के साथ ही फ्रंट में ट्रिपल स्क्रीन जैसे फीचर शामिल होंगे।
सोशल मीडिया पर जारी किए गए टीजर से कई फीचर्स और डिजाइन की जानकारी मिल रही है।
एसयूवी के लॉन्च से पहले सोशल मीडिया पर कई टीजर जारी किए गए हैं।
आज रात आठ बजे लॉन्च की जाएगी महिंद्रा की नई एसयूवी।
इस एसयूवी को बाजार में पांच और सात सीटों के विकल्प के साथ लॉन्च किया जा सकता है।
Mahindra XUV 700 का बाजार में सीधा मुकाबला Tata Sierra, Tata Safari, Tata Harrier, MG Hector, Kia Seltos, Hyundai Creta जैसी एसयूवी के साथ होगा।
Mahindra XUV 7XO को Mahindra XUV 700 के अपडेट की तरह लॉन्च किया जा रहा है।
इस सेगमेंट में पहले से ही निर्माता की ओर से XUV 700 को ऑफर किया जाता था।
महिंद्रा अपनी नई एसयूवी को मिड साइज एसयूवी के सेगमेंट में लॉन्च करने वाली है।
महिंद्रा की ओर से आज औपचारिक तौर पर Mahindra XUV 7XO को लॉन्च किया जाएगा।