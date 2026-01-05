Language
    Mahindra XUV 7XO Launch Live: आज लॉन्‍च होगी महिंद्रा की नई एसयूवी, कैसे होंगे फीचर्स, क्‍या हो सकती है कीमत

    Mahindra XUV 7XO Launch LIVE News Updates:भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Mahindra की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से आज Mahindra XUV 7XO को लॉन्‍च किया जाएगा। इस एसयूवी में किस तरह के फीचर्स को दिया जा सकता है। कितना दमदार इंजन मिल सकता है। किस कीमत पर इसे लॉन्‍च किया जा सकता है। आइए जानते हैं।

    By Sameer Goel Mon, 05 Jan 2026 01:48 PM (IST)
    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। महिंद्रा की ओर से भारत में कई सेगमेंट में एसयूवी की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से आज एक और एसयूवी के तौर पर Mahindra XUV 7XO को लॉन्‍च किया जाएगा। इस एसयूवी में कितना दमदार इंजन मिल सकता है। किस कीमत पर इसे लॉन्‍च किया जा सकता है। किस तरह के फीचर्स इस एसयूवी में ऑफर किए जा सकते हैं। हम आपको इस खबर में बता (Mahindra XUV 7XO Launch LIVE) रहे हैं।

    5 Jan 20262:51:44 PM

    Mahindra XUV 7XO Launch LIVE

    आज लॉन्‍च के पहले निर्माता की ओर से बुकिंग को अस्‍थाई तौर पर रोका गया है। लॉन्‍च के बाद इसके लिए फिर से बुकिंग को शुरू कर दिया जाएगा।

    5 Jan 20262:51:32 PM

    Mahindra XUV 7XO Launch LIVE

    एसयूवी के लिए निर्माता की ओर से प्री बुकिंग को भी 15 दिसंबर 2025 से शुरू कर दिया गया था।

    5 Jan 20262:51:20 PM

    Mahindra XUV 7XO Launch LIVE

    एसयूवी में पेट्रोल और डीजल इंजन के विकल्‍प के साथ ही निर्माता की ओर से मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्‍प भी दिए जाएंगे।

    5 Jan 20262:51:09 PM

    Mahindra XUV 7XO Launch LIVE

    उम्‍मीद है कि एसयूवी में मौजूदा इंजन के विकल्‍प ही दिए जाएंगे। जिसमें पेट्रोल और डीजल के विकल्‍प होंगे।

    5 Jan 20262:50:57 PM

    Mahindra XUV 7XO Launch LIVE

    एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाएगा। जिसमें Harman Cardon ऑडियो सिस्‍टम, 540 डिग्री कैमरा, Level-2 ADAS, लेन डिपार्चर सिस्‍टम,सनरूफ, रियर सीट पर स्‍क्रीन, एड्रेनॉक्‍स के साथ ही फ्रंट में ट्रिपल स्‍क्रीन जैसे फीचर शामिल होंगे।

    5 Jan 20262:50:42 PM

    Mahindra XUV 7XO Launch LIVE

    सोशल मीडिया पर जारी किए गए टीजर से कई फीचर्स और डिजाइन की जानकारी मिल रही है।

    5 Jan 20262:50:04 PM

    Mahindra XUV 7XO Launch LIVE

    एसयूवी के लॉन्‍च से पहले सोशल मीडिया पर कई टीजर जारी किए गए हैं।

    5 Jan 20262:49:50 PM

    Mahindra XUV 7XO Launch LIVE


    आज रात आठ बजे लॉन्‍च की जाएगी महिंद्रा की नई एसयूवी।

    5 Jan 20262:48:54 PM

    Mahindra XUV 7XO Launch LIVE


    इस एसयूवी को बाजार में पांच और सात सीटों के विकल्‍प के साथ लॉन्‍च किया जा सकता है।

    5 Jan 20262:48:20 PM

    Mahindra XUV 7XO Launch LIVE

    Mahindra XUV 700 का बाजार में सीधा मुकाबला Tata Sierra, Tata Safari, Tata Harrier, MG Hector, Kia Seltos, Hyundai Creta जैसी एसयूवी के साथ होगा।

    5 Jan 20262:47:54 PM

    Mahindra XUV 7XO Launch LIVE

    Mahindra XUV 7XO को Mahindra XUV 700 के अपडेट की तरह लॉन्‍च किया जा रहा है।

    5 Jan 20262:53:18 PM

    Mahindra XUV 7XO Launch LIVE:

    इस सेगमेंट में पहले से ही निर्माता की ओर से XUV 700 को ऑफर किया जाता था।

    5 Jan 20262:45:19 PM

    Mahindra XUV 7XO Launch LIVE

    महिंद्रा अपनी नई एसयूवी को मिड साइज एसयूवी के सेगमेंट में लॉन्‍च करने वाली है।

    5 Jan 20262:33:11 PM

    Mahindra XUV 7XO Launch LIVE

    महिंद्रा की ओर से आज औपचारिक तौर पर Mahindra XUV 7XO को लॉन्‍च किया जाएगा।