    कल लॉन्‍च होगी Mahindra XEV 9S एसयूवी, मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स और रेंज

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 05:30 PM (IST)

    महिंद्रा कल भारत में अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी, महिंद्रा XEV 9S लॉन्च करने जा रही है। यह देश की पहली सात सीटों वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी, जिसमें कई आधुनिक फीचर्स दिए जाएंगे। इसमें 79 kWh की बैटरी होगी जो 656 किलोमीटर तक की रेंज देगी। इसकी कीमत 20 लाख रुपये के आसपास होने की उम्मीद है। इसका मुकाबला टाटा हैरियर ईवी और किआ कैरेंस ईवी से होगा।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Mahindra की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से कल औपचारिक तौर पर नई एसयूवी Mahindra XEV 9S को लॉन्‍च कर दिया जाएगा। महिंद्रा की ओर से इसमें किस तरह के फीचर्स को दिया जा सकता है। किस कीमत पर इसे लॉन्‍च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    लॉन्‍च होगी Mahindra XEV 9S

    महिंद्रा की ओर से औपचारिक तौर पर नई एसयूवी Mahindra XEV 9S को लॉन्‍च कर दिया जाएगा। निर्माता की ओर से इस एसयूवी को 27 नवंबर को भारत में लॉन्‍च किया जाएगा। खास बात यह है कि यह एसयूवी देश की पहली इलेक्‍ट्रिक सात सीटों वाली एसयूवी होगी।

    कैसे होंगे फीचर्स

    निर्माता की ओर से कई बेहतरीन फीचर्स को इस एसयूवी में दिया जाएगा। इस एसयूवी में इंटीरियर क्लिप में सीट्स का स्टिचिंग पैटर्न देखा जा सकता है। सीट के शोल्डर एरिया पर एक सिल्वर प्लेट दी गई है, जो इसे प्रीमियम फिनिश देती है। इसके अलावा इस एसयूवी में कनेक्‍टिड एलईडी डीआरएल, एलईडी लाइट्स, पैनोरमिक सनरूफ, हर्मन कार्डन प्रीमियम साउंड सिस्टम, Dolby Atmos सपोर्ट, सॉफ्ट-टच मैटेरियल, मेमोरी सीट्स और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं।

    कितनी दमदार बैटरी और मोटर

    निर्माता की ओर से इसमें 79 kWh की क्षमता का बैटरी पैक दिया जा सकता है, जिससे इस एसयूवी को सिंगल चार्ज में 656 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है।

    कितनी होगी कीमत

    महिंद्रा की ओर से लॉन्‍च के समय ही इसकी कीमत की सही जानकारी दी जाएगी। लेकिन उम्‍मीद की जा रही है कि इस एसयूवी को भारतीय बाजार में 20 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के आस-पास लॉन्‍च किया जा सकता है।

    किनसे होगा मुकाबला

    देश में सात सीटों वाली इलेक्‍ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में किसी और निर्माता की ओर से कोई विकल्‍प ऑफर नहीं किया जाता। लेकिन इस एसयूवी का मुकाबला Kia Carens Clavis EV और Tata Harrier EV के साथ होगा। इसके साथ ही इसे जल्‍द ही लॉन्‍च होने वाली एसयूवी Tata Sierra EV के साथ मुकाबला होगा।