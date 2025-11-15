Mahindra XEV 9S का डिजाइन हुआ रिवील, बड़ा सनरूफ और शार्क-फिन एंटीना साफ आया नजर

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। महिंद्रा अपनी आने वाली इलेक्ट्रिक SUV Mahindra XEV 9S के टीजर लगातार जारी कर रही है। यह कंपनी की तीसरी इलेक्ट्रिक SUV होने वाली है। टीजर के जरिए इसके डिजाइन और फीचर्स को अब धीरे-धीरे सामने लाया जा रहा है। पहले आए टीजर्स में SUV की झलक देखने के लिए मिली है। इसके नए वीडियो में एक्सटीरियर और इंटीरियर के कई अहम डिटेल्स देखने के लिए मिली है।