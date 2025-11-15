Language
    Mahindra XEV 9S का डिजाइन हुआ रिवील, बड़ा सनरूफ और शार्क-फिन एंटीना साफ आया नजर

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 05:37 PM (IST)

    महिंद्रा अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी Mahindra XEV 9S के टीजर जारी कर रही है। यह एसयूवी एक्सयूवी700 से मिलती-जुलती है और इसमें सनरूफ और शार्क-फिन एंटीना जैसे फीचर्स हैं। इसका फ्रंट प्रोफाइल फ्यूचरिस्टिक है। इंटीरियर में प्रीमियम साउंड सिस्टम और सॉफ्ट-टच मटेरियल मिलेगा। 

    Mahindra XEV 9S को भारत में 27 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। महिंद्रा अपनी आने वाली इलेक्ट्रिक SUV Mahindra XEV 9S के टीजर लगातार जारी कर रही है। यह कंपनी की तीसरी इलेक्ट्रिक SUV होने वाली है। टीजर के जरिए इसके डिजाइन और फीचर्स को अब धीरे-धीरे सामने लाया जा रहा है। पहले आए टीजर्स में SUV की झलक देखने के लिए मिली है। इसके नए वीडियो में एक्सटीरियर और इंटीरियर के कई अहम डिटेल्स देखने के लिए मिली है।

    Mahindra XEV 9S का डिजाइन

    • इसके नए टीजर वीडियो के शुरुआती में SUV के टॉप व्यू से होती है, जो देखने में Mahindra XUV700 से मिलती-जुलती लगती है। इसमें सनरूफ और शार्क-फिन एंटीना भी साफ नजर आते हैं। इसके बाद बैक का हल्का सा हिस्सा दिखाई देता है, लेकिन डिटेल अभी भी छुपाकर रखी गई है। इसकी सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज इसका फ्रंट फ्रोफाइल है।
    • इसके फ्रंट में इसके बाद बैक का हल्का सा हिस्सा दिखता है, लेकिन डिटेल अभी भी छुपाकर रखी गई है। सबसे ध्यान खींचने वाली चीज है इसका फ्रंट प्रोफाइल। फुल-लेंथ LED DRL, बोमेरांग शेप में डिजाइन, वर्टिकल स्टैक्ड हेडलाइट्स, ट्राएंगल स्टाइल हाउसिंग दी गई है। ये डिजाइन SUV को फ्यूचरिस्टिक और बोल्ड लुक देता है।

    Mahindra XEV 9S का इंटीरियर

    • इसके पहले टीजर में कई इंटीरियर डिटेल्स देखने के लिए मिल चुके हैं। इसके इंटीरियर क्लिप में सीट्स का स्टिचिंग पैटर्न देखा जा सकता है। सीट के शोल्डर एरिया पर एक सिल्वर प्लेट दी गई है, जो इसे प्रीमियम फिनिश देती है। 
    • इसमें हर्मन कार्डन प्रीमियम साउंड सिस्टम, Dolby Atmos सपोर्ट, सॉफ्ट-टच मैटेरियल, मेमोरी सीट्स और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स मिलेंगे। इसकी सीटिंग का लेआउट अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह 2-3-2 कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध होगी।
    • इसमें XEV 9e जैसे बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है। इसमें 79 kWh बैटरी पैक दिया जा सकता है, जो सिंगल चार्ज में 656 km तक की रेंज दे सकती है।