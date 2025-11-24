ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Mahindra की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से 27 नवंबर को औपचारिक तौर पर नई एसयूवी Mahindra XEV 9S को लॉन्‍च किया जाएगा। निर्माता की ओर से इसमें किस तरह के फीचर्स को दिया जा सकता है। किस कीमत पर इसे लॉन्‍च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लॉन्‍च होगी Mahindra XEV 9S महिंद्रा की ओर से औपचारिक तौर पर नई एसयूवी Mahindra XEV 9S को लॉन्‍च कर दिया जाएगा। निर्माता की ओर से इस एसयूवी को 27 नवंबर को भारत में लॉन्‍च किया जाएगा। खास बात यह है कि यह एसयूवी देश की पहली इलेक्‍ट्रिक सात सीटों वाली एसयूवी होगी।

कैसे होंगे फीचर्स निर्माता की ओर से कई बेहतरीन फीचर्स को इस एसयूवी में दिया जाएगा। इस एसयूवी में इंटीरियर क्लिप में सीट्स का स्टिचिंग पैटर्न देखा जा सकता है। सीट के शोल्डर एरिया पर एक सिल्वर प्लेट दी गई है, जो इसे प्रीमियम फिनिश देती है। इसके अलावा इस एसयूवी में कनेक्‍टिड एलईडी डीआरएल, एलईडी लाइट्स, पैनोरमिक सनरूफ, हर्मन कार्डन प्रीमियम साउंड सिस्टम, Dolby Atmos सपोर्ट, सॉफ्ट-टच मैटेरियल, मेमोरी सीट्स और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं।

कितनी दमदार बैटरी और मोटर निर्माता की ओर से इसमें 79 kWh की क्षमता का बैटरी पैक दिया जा सकता है, जिससे इस एसयूवी को सिंगल चार्ज में 656 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। कितनी होगी कीमत महिंद्रा की ओर से लॉन्‍च के समय ही इसकी कीमत की सही जानकारी दी जाएगी। लेकिन उम्‍मीद की जा रही है कि इस एसयूवी को भारतीय बाजार में 20 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के आस-पास लॉन्‍च किया जा सकता है।