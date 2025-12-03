Mahindra Scorpio N के फेसलिफ्ट की हो रही तैयारी, टेस्टिंग के दौरान फिर दिखी एसयूवी

Language
    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 12:10 PM (IST)

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत के प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Mahindra की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर Mahindra Scorpio N की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता जल्‍द ही इस एसयूवी के फेसलिफ्ट को लॉन्‍च करने की तैयारी कर रही है। टेस्‍टिंग के दौरान इसकी क्‍या जानकारी सामने आई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    लॉन्‍च होगा फेसलिफ्ट

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिंद्रा की ओर से ऑफर की जाने वाली स्‍कॉर्पियो एन के फेसलिफ्ट को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी के फेसलिफ्ट को लॉन्‍च करने से पहले टेस्टिंग की जा रही है। इसी दौरान एसयूवी को फिर से देखा गया है।

    क्‍या मिली जानकारी

    रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एसयूवी को चेन्‍नई में टेस्टिंग के दौरान दूसरी बार देखा गया है। टेस्टिंग यूनिट को पूरी तरह से ढंका गया था जिससे पूरी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन कुछ फीचर्स और डिजाइन की जानकारी सामने आई है।

    क्‍या होंगे बदलाव

    रिपोर्ट्स के मुताबिक एसयूवी की हेडलाइट, टेल लाइट और बंपर में बदलाव हो सकते हैं। जिसके साथ ही इसमें नई एलईडी डीआरएल और लाइट्स को दिया जा सकता है। लेकिन इसके अलॉय व्‍हील्‍स में बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही एसयूवी के इंटीरियर में भी कई बदलाव किए जा सकते हैं और कई नए फीचर्स को भी एसयूवी में ऑफर किया जा सकता है। एसयूवी में वेंटिलेटिड सीट, पैनोरमिक सनरूफ, डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, बेहतर इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, डॉल्‍बी एटमॉस जैसे फीचर्स को भी दिया जा सकता है।

    इंजन में होगा बदलाव?

    महिंद्रा की ओर से एसयूवी के इंजन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। इसमें मौजूदा दो लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन के विकल्‍प को ही दिया जा सकता है। जिसके साथ इसे छह स्‍पीड का मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्‍प भी दिया जाएगा। एसयूवी को ऑफ रोडिंग क्षमता के साथ भी ऑफर किया जाएगा।

    कब होगी लॉन्‍च

    निर्माता की ओर से एसयूवी के फेसलिफ्ट की जानकारी सार्वजनिक तौर पर नहीं दी गई है। लेकिन उम्‍मीद है कि महिंद्रा स्‍कॉर्पियो के फेसलिफ्ट वर्जन को भारत में 2026 के मध्‍य तक पेश किया जा सकता है।