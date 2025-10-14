Lexus LM 350h हुई अपडेट, मिले कई बेहतरीन फीचर्स, डिलीवरी भी शुरू हुई

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में सामान्‍य कारों के साथ ही लग्‍जरी सेगमेंट की कारों को भी काफी पसंद किया जाता है। लेक्‍सस की ओर से भी भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से हाल में ही Lexus LM 350h को अपडेट किया गया है। अपडेट के साथ ही इसमें कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया गया है। जिसके बाद इसकी डिलीवरी भी शुरू कर दी गई है। इस गाड़ी में किस तरह के अपडेट किए गए हैं। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

अपडेट हुई Lexus LM 350h लेक्‍सस की ओर से भारतीय बाजार में LM 350h ककी ब्रिी की जाती है। निर्माता की ओर अपडेट के साथ ही इसकी डिलीवरी को भी शुरू कर दिया है। मिले ये अपडेट्स अपडेट के दौरान इसमें कुछ नए फीचर्स को जोड़ा गया है। जिसमें E20-अनुरूप इंजन, रियर कंसोल पर पावर स्लाइडिंग डोर स्विच, ऑटो-डिमिंग ORVM जैसे फीचर्स शामिल हैं। कैसे हैं फीचर्स Lexus LM 350h में निर्माता की ओर से कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाता है। इसमें काले या सफेद रंग के विकल्‍प के साथ सीटों को चुना जा सकता है। इसके साथ ही इसमें 14 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, एपल कार प्‍ले, एंड्राइड ऑटो को फ्रंट में दिया गया है। वहीं रियर में 48 इंच का बड़ा डिस्‍प्‍ले, 23 स्‍पीकर के साथ ऑडियो सिस्‍टम दिया जा रहा है। इसके अलावा इसमें फोल्‍डेबल टेबल, वैनिटी मिरर, छोटा फ्रिज भी दिया जाता है।

कितनी है सुरक्षित लेक्‍सस की नई लग्‍जरी एमपीवी में कंपनी की ओर से कई बेहतरीन सुरक्षा फीचर्स दिए जाते हैं। इसमें लेक्‍सस सेफ्टी सिस्‍टम, डायनैमिक रडार क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर अलर्ट, स्‍टेयरिंग असिस्‍ट, लेन ट्रेसिंग असिस्‍ट, ऑटोमैटिक हाईबीम, एडेप्‍टिव हाई बीम सिस्‍टम, ब्‍लाइंड स्‍पॉट मॉनिटर, डिजिटल इनसाइड रियर व्‍यू मिरर, सेफ एग्जिट असिस्‍ट, डोर ओपनिंग कंट्रोल, प्री-कॉलिजन सिस्‍टम व्‍हीकल डिटेक्‍शन जैसे कई फीचर्स मिलते हैं।

अधिकारियों ने कही यह बात लेक्‍सस इंडिया के अध्‍यक्ष हिकारू इकेउची ने कहा कि लेक्सस एलएम 350एच के लिए हमारे मेहमानों से मिली ज़बरदस्त प्रतिक्रिया से हम सचमुच अभिभूत हैं और इस असाधारण वाहन के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के लिए अपने ग्राहकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। एलएम विलासिता के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जिसमें भव्य इंटीरियर और एक विशिष्ट निजी लाउंज है जो आराम और परिष्कार को नई परिभाषा देता है। यह प्रथम श्रेणी की विलासिता यात्रा में एक नया मानदंड स्थापित करता है, जो हमारे मेहमानों को भारत में परिष्कार, प्रतिष्ठा और विलासिता का एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है।