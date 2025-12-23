Language
    KTM 390 Adventure X और 390 Enduro R में आई खराबी, दोनों मोटरसाइकिल के लिए जारी हुआ रिकॉल

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 12:05 PM (IST)

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत के साथ ही दुनिया के कई देशों में KTM की ओर से मोटरसाइकिल की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की दो मोटरसाइकिल में खराबी की जानकारी सामने आई है। जिसके बाद इनके लिए रिकॉल को जारी किया गया है। निर्माता की किन मोटरसाइकिल में किस तरह की गड़बड़ी की जानकारी सामने आई है। कितनी यूनिट्स गड़बड़ी से प्रभावित हुई हैं। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    KTM की मोटरसाइकिल के लिए जारी हुआ रिकॉल

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केटीएम की दो मोटरसाइकिल में गड़बड़ी की जानकारी मिली है। जिसके बाद ग्‍लोबल स्‍तर पर केटीएम की मोटरसाइकिल के लिए रिकॉल को जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक इन मोटरसाइकिल में KTM 390 Adventure X और 390 Enduro R में गड़बड़ी की जानकारी के बाद रिकॉल जारी किया गया है।

    क्‍या आई गड़बड़ी

    जानकारी के मुताबिक केटीएम की मोटरसाइकिल में साइड स्‍टैंड की स्प्रिंग टूटने का खतरा हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्‍योंकि इंजन में कंपन होता है और उससे यह गड़बड़ी आ सकती है। यह गड़बड़ी उन यूनिट्स में आ सकती है जिनमें फोर्ज्‍ड साइड स्‍टैंड दिया जाता है। भारतीय यूनिट्स में निर्माता की ओर से फैब्रिकेटिड साइड स्‍टैंड दिया जाता है।

    कितनी यूनिट्स के लिए जारी हुआ रिकॉल

    रिपोर्ट्स में यह जानकारी नहीं दी गई है कि इन दोनों मोटरसाइकिल की कितनी यूनिट्स इस तरह की गड़बड़ी से प्रभावित हो सकती हैं। लेकिन निर्माता प्रभावित यूनिट्स के लिए लोगों को जानकारी दे रही है।

    किन देशों के लिए जारी हुआ रिकॉल

    रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से भारत में ऑफर की जाने वाली यूनिट्स के लिए रिकॉल को जारी नहीं किया गया है। लेकिन अमेरिका, कनाडा सहित कई देशों में इन मोटरसाइकिल में गड़बड़ी की जानकारी मिलने के बाद रिकॉल को जारी किया गया है।

    करें यह काम

    निर्माता की ओर से जिन भी लोगों को रिकॉल की जानकारी दी जा रही है। उनको अपनी KTM मोटरसाइकिल नजदीकी सर्विस सेंटर पर ले जानी होगी। जहां पर उनकी जांच की जाएगी और जिन भी यूनिट्स में इस तरह की गड़बड़ी पाई जाएगी, उनमें बिना कोई अतिरिक्‍त चार्ज लिए ही पार्ट को बदला जाएगा।