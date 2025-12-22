KTM 390 Adventure R जल्द होगी भारत में लॉन्च, एडवांस तकनीक समेत मिलेंगे कई बेहतरीन फीचर्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। KTM भारत में अपनी एडवेंचर बाइक लाइन-अप को पहले से ज्यादा बेहतरनी करने की तैयारी कर रही है। कंपनी जल्द ही KTM 390 Adventure R को भारतीय बाजार में लॉन्च करने वाली है। इसे उन राइडर्स के लिए तैयार किया गया है, जो स्टैंडर्ड 390 Adventure से ज्यादा ऑफ-रोड क्षमता और हार्डकोर सेट-अप चाहते हैं। आइए विस्तार में जानते हैं कि KTM की यह मोटरसाइकिल किन खास फीचर्स के साथ आने वाली है?

KTM 390 Adventure R का इंजन KTM 390 Adventure R में कंपनी का 399cc सिंगल-सिलेंडर LC4c इंजन दिया गया है। यह इंजन 45.2 hp की पावर और 39 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिपर क्लच मिलता है, जिससे हाईवे और ऑफ-रोड दोनों जगह राइडिंग आसान रहती है। यह वही पावर यूनिट है, जिसे KTM अपनी मिड-साइज परफॉर्मेंस बाइक्स में इस्तेमाल कर रही है, जिससे इसकी विश्वसनीयता पर भरोसा किया जा सकता है।

स्पेसिफिकेशन डिटेल इंजन टाइप 399 cc, सिंगल-सिलेंडर LC4c पावर 45.2 hp पीक टॉर्क 39 Nm गीयरबॉक्स 6-स्पीड (स्लिपर क्लच) फ्रंट व्हील 21-इंच रियर व्हील 18-इंच सस्पेंशन ट्रैवल 230 mm ग्राउंड क्लीयरेंस 272 mm सीट हाइट 870 mm टायर्स (इंटरनेशनल स्पेक) Mitas Enduro Trail E07+ (अनुमानित India-spec TBD) फ्रंट सस्पेंशन 43 mm WP Apex Open Cartridge रियर सस्पेंशन WP Apex Split Piston Shock अनुमानित कीमत लगभग 4 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) ऑफ-रोडिंग के लिए बड़े हार्डवेयर अपग्रेड 390 Adventure R को स्टैंडर्ड मॉडल से अलग बनाता है इसका ऑफ-रोड फोकस्ड हार्डवेयर। इसके फ्रंट में 21-इंच और रियर में 18-इंच व्हील का व्हील सेट-अप मिलता है। सस्पेंशन ट्रैवल 230 mm (पहले 200 mm) का दिया गया है। इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस 272 mm होगी और सीट हाइट 870 mm की होगी। इन बदलावों से साफ है कि यह बाइक खराब रास्तों, ट्रेल्स और कठिन ऑफ-रोड कंडीशन्स में ज्यादा सक्षम होगी। मिलेंगे कई एडवांस तकनीक इंटरनेशनल-स्पेक KTM 390 Adventure R में हेवी-ड्यूटी स्पोक्ड व्हील्स, Mitas Enduro Trail E07+ टायर्स दिए जाते हैं। हालांकि, भारत-स्पेक मॉडल में कौन-से टायर्स मिलेंगे, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में 43 mm WP Apex Open Cartridge फोर्क, कंप्रेशन और रिबाउंड एडजस्टमेंट के साथ रियर में WP Apex स्प्लिट पिस्टन शॉक मिलेगा। यह सेट-अप प्रो-लेवल ऑफ-रोड कंट्रोल देने के लिए डिजाइन किया गया है।