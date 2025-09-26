ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में इलेक्‍ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है। बढ़ती मांग को देखते हुए निर्माताओं की ओर से कई सेगमेंट में नए वाहनों को पेश और लॉन्‍च किया जा रहा है। इलेक्‍ट्रिक वाहन निर्माता काइनैटिक की ओर से भी ई-लूना प्राइम को बाजार में लॉन्‍च किया गया है। इसमें किस तरह की खासियत दी गई हैं। कितनी रेंज दी गई है। किस कीमत पर इसे लॉन्‍च किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

काइनैटिक ग्रीन की ओर से बाजार में ई-लूना प्राइम को लॉन्‍च कर दिया गया है। निर्माता की ओर से इस मोपेड को कई बेहतरीन फीचर्स और रेंज के साथ ऑफर किया है। शहरी और ग्रामीण भारत की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।

कितनी है रेंज

निर्माता की ओर से नई ई-लूना प्राइम में दो बैठरी के विकल्‍प दिए गए हैं। जिससे इसे सिंगल चार्ज में 110 और 140 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है।

कैसे हैं फीचर्स

काइनेटिक ग्रीन की ओर से इस मोपेड को कई बेहतरीन फीचर्स के साथ ऑफर किया गया है। इसमें एलईडी हेडलाइट, सिंगल सीट, डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, रिम टेप, बॉडी डिकेल्‍स, ट्यूबलैस टायर्स जैसे फीचर्स को दिया है।

कितनी है कीमत

निर्माता की ओर से नई ई-लूना प्राइम को भारतीय बाजार में 82490 रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर लॉन्‍च किया है। इसमें छह रंगों के विकल्‍प भी दिए गए हैं।

अधिकारियों ने कही यह बात

काइनेटिक ग्रीन के फाउंडर और सीईओ सुलज्‍जा फिरोडिया ने कहा कि हमें ई-लूना प्राइम को लॉन्च करते हुए बेहद खुशी हो रही है, जो भारत में पर्सनल मोबिलिटी के भविष्य को बदलने के हमारे संकल्प को दर्शाता है। हमारी ई-लूना सीरीज़ की सफलता और हजारों संतुष्ट ग्राहकों से मिली सराहना के बाद, ई-लूना प्राइम नवाचार और ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण में एक बड़ा कदम है।