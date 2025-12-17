Kia की गाड़ी खरीदने का बेहतरीन मौका, December में मिल रहे लाखों रुपये के Discount Offer

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन‍ निर्माताओं में शामिल Kia की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली किस गाड़ी को खरीदने का मन बना रहे हैं तो December 2025 में आपको लाखों रुपये की बचत हो सकती है। किआ की ओर से अपनी कारों पर कितना Discount Offer दिया जा रहा है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Kia की कार खरीदने पर मिलेगा तगड़ी बचत का मौका किआ की ओर से भारत में एसयूवी से लेकर एमपीवी सेगमेंट के वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से जानकारी दी गई है कि दिसंबर महीने में किआ की गाड़ी खरीदने पर 3.65 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है।

किन कारों पर मिलेगा ऑफर किआ ने जानकारी दी है कि इस महीने सभी कारों पर यह ऑफर दिया जा रहा है। इसमें Kia Seltos, Kia Sonet, Kia Syros, Kia Carens Clavis (ICE/EV) और Kia Carnival शामिल हैं। यह बचत इंस्पायरिंग दिसंबर के तहत दी जा रही है।

किस तरह के मिल रहे ऑफर निर्माता ने जानकारी दी है कि सभी कारों 3.65 लाख रुपये की बचत एक समान नहीं होगी। इसमें वेरिएंट, मॉडल के साथ ही नकद लाभ, एक्सचेंज ऑफर, लॉयल्टी बोनस, कॉर्पोरेट योजनाओ को शामिल किया गया है।