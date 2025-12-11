ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल किआ मोटर्स की ओर से हाल में ही नई जेनरेशन 2025 Kia Seltos को पेश किया गया है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स और दमदार इंजन को ऑफर किया है। फोटो में देखिए इस एसयूवी को कौन सी बातें बनाती हैं आकर्षक।

पेश हुई नई जेनरेशन 2025 Kia Seltos किआ की ओर से नई जेनरेशन 2025 Kia Seltos को हाल में ही पेश किया गया है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी को मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाएगा। जिसमें कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया गया है।

क्‍या है खासियत किआ की ओर से नई जेनरेशन सेल्‍टॉस में कई बेहतरीन फीचर्स को दिया गया है। एसयूवी में 30 इंच डिस्‍प्‍ले दिया गया है, जिसमें इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, इंफोटेनमेट सिस्‍टम शामिल हैं। इसके अलावा इस एसयूवी में वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटिड सीट, 10-वे पावर ड्राइवर सीट, 64 रंग की एंबिएंट लाइट, बोस के आठ स्‍पीकर का ऑडियो सिस्‍टम, नए एसी कंंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, 21 सेफ्टी फीचर के साथ Level-2 ADAS, एबीएस, ईबीडी, आइसोफिक्‍स चाइल्‍ड एंकरेज जैसे फीचर्स शामिल हैं।

कितना दमदार इंजन एसयूवी में 1.5 लीटर की क्षमता का नेचुरल एस्पिरेटिड इंजन दिया गया है, जिससे इसे 115 पीएस की पावर और 144 न्‍यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। दूसरे विकल्‍प के तौर पर इसमें 1.5 लीटर टर्बो इंजन दिया गया है जिससे इसे 160 पीएस की पावर और 253 न्‍यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। डीजल इंजन के तौर पर इसमें 1.5 लीटर की क्षमता का इंजन दिया है जिससे इसे 116 पीएस की पावर और 250 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके साथ ही एसयूवी में मैनुअल, आईवीटी, आईएमटी और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्‍प दिए गए हैं।