Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    2025 Kia Seltos की फोटो में देखें एक्‍सटीरियर और इंटीरियर, वो बातें जो इसे बनाती हैं इतना आकर्षक

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 03:00 PM (IST)

    किआ मोटर्स ने नई जेनरेशन 2025 Kia Seltos को पेश किया है, जिसमें कई बेहतरीन फीचर्स और दमदार इंजन दिए गए हैं। इस एसयूवी में 30 इंच का डिस्प्ले, वायरलेस ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल किआ मोटर्स की ओर से हाल में ही नई जेनरेशन 2025 Kia Seltos को पेश किया गया है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स और दमदार इंजन को ऑफर किया है। फोटो में देखिए इस एसयूवी को कौन सी बातें बनाती हैं आकर्षक।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    New Kia Seltos 020472

    पेश हुई नई जेनरेशन 2025 Kia Seltos

    किआ की ओर से नई जेनरेशन 2025 Kia Seltos को हाल में ही पेश किया गया है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी को मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाएगा। जिसमें कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया गया है।

    New Kia Seltos 020475

    क्‍या है खासियत

    किआ की ओर से नई जेनरेशन सेल्‍टॉस में कई बेहतरीन फीचर्स को दिया गया है। एसयूवी में 30 इंच डिस्‍प्‍ले दिया गया है, जिसमें इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, इंफोटेनमेट सिस्‍टम शामिल हैं। इसके अलावा इस एसयूवी में वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटिड सीट, 10-वे पावर ड्राइवर सीट, 64 रंग की एंबिएंट लाइट, बोस के आठ स्‍पीकर का ऑडियो सिस्‍टम, नए एसी कंंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, 21 सेफ्टी फीचर के साथ Level-2 ADAS, एबीएस, ईबीडी, आइसोफिक्‍स चाइल्‍ड एंकरेज जैसे फीचर्स शामिल हैं।

    New Kia Seltos 020477

    कितना दमदार इंजन

    एसयूवी में 1.5 लीटर की क्षमता का नेचुरल एस्पिरेटिड इंजन दिया गया है, जिससे इसे 115 पीएस की पावर और 144 न्‍यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। दूसरे विकल्‍प के तौर पर इसमें 1.5 लीटर टर्बो इंजन दिया गया है जिससे इसे 160 पीएस की पावर और 253 न्‍यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। डीजल इंजन के तौर पर इसमें 1.5 लीटर की क्षमता का इंजन दिया है जिससे इसे 116 पीएस की पावर और 250 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके साथ ही एसयूवी में मैनुअल, आईवीटी, आईएमटी और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्‍प दिए गए हैं।

    New Kia Seltos 020476

    कितनी है लंबाई-चौड़ाई

    नई सेल्टोस की लंबाई 4,460 मिमी, चौड़ाई 1830 मिमी है। इसमें 2,690 मिमी का व्हीलबेस भी दिया गया है। खास बात यह है कि इसको पुरानी जेनरेशन के मुकाबले 90 एमएम ज्‍यादा लंबा बनाया गया है।

    New Kia Seltos 020474

    कब होगी कीमत की घोषणा

    निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक एसयूवी के लिए आज से बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद जनवरी में इसकी कीमत की घोषणा की जाएगी और फिर डिलीवरी को भी शुरू किया जाएगा।