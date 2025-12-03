ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में किआ की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से ग्‍लोबल स्‍तर पर नई ईवी के तौर पर Kia EV2 को पेश करने की तैयारी की जा रही है। इस इलेक्‍ट्रिक गाड़ी में किस तरह की खासियत को दिया जा सकता है। कब इसे पेश किया जा सकता है। क्‍या इसे भारत में भी लॉन्‍च किया जा सकता है या नहीं? हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

पेश होगी Kia EV2 इलेक्‍ट्रिक वाहनों की दुनिया के कई देशों में मांग बढ़ रही है। जिसे देखते हुई कई निर्माताओं की ओर से इस सेगमेंट में नए वाहनों को पेश और लॉन्‍च किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक किआ की ओर से भी इस सेगमेंट में नई ईवी के तौर पर Kia EV2 को पेश करने की तैयारी की जा रही है।

कब होगी पेश जानकारी के मुताबिक किआ की ओर से इस ईवी को ग्‍लोबल स्‍तर पर नौ जनवरी 2026 को पेश किया जा सकता है। निर्माता की ओर से ब्रुसेल्‍स में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस गाड़ी को औपचारिक तौर पर पेश किया जा सकता है। इसके पहले ईवी का टीजर जारी किया गया है।

क्‍या मिली जानकारी जारी किए गए टीजर में इस ईवी को पूरी तरह से ढंका गया है। जिससे इसकी ज्‍यादा जानकारी सामने नहीं आ पाई है। लेकिन इसका डिजाइन प्रोडक्‍शन के नजदीक वाले मॉडल से ज्‍यादा अलग नहीं होगा। प्रोडक्‍शन के पास वाले मॉडल को कुछ समय पहले तक टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। जिसमें वर्टिकल एलईडी लाइट्स, स्किड प्‍लेट को दिया जा सकता है। वहीं पीछे की ओर से इसे किआ सिरोस की तरह डिजाइन मिल सकता है।

कितनी दमदार बैटरी निर्माता की ओर से अभी इस गाड़ी के टीजर को जारी किया गया है। इसकी और कोई जानकारी को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। लेकिन उम्‍मीद है कि इस गाड़ी में सिंगल मोटर के साथ 42 या 49 kWh की क्षमता की बैटरी को दिया जा सकता है, जिससे इसे 350 से 400 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है।