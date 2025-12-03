Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kia EV2 ग्लोबल स्‍तर पर होगी पेश, जारी हुआ पहला टीजर, क्‍या भारत में होगी लॉन्‍च?

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 02:59 PM (IST)

    किआ मोटर्स वैश्विक स्तर पर अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन Kia EV2 को पेश करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसे 9 जनवरी, 2026 को ब्रुसेल्स में पे ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में किआ की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से ग्‍लोबल स्‍तर पर नई ईवी के तौर पर Kia EV2 को पेश करने की तैयारी की जा रही है। इस इलेक्‍ट्रिक गाड़ी में किस तरह की खासियत को दिया जा सकता है। कब इसे पेश किया जा सकता है। क्‍या इसे भारत में भी लॉन्‍च किया जा सकता है या नहीं? हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पेश होगी Kia EV2

    इलेक्‍ट्रिक वाहनों की दुनिया के कई देशों में मांग बढ़ रही है। जिसे देखते हुई कई निर्माताओं की ओर से इस सेगमेंट में नए वाहनों को पेश और लॉन्‍च किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक किआ की ओर से भी इस सेगमेंट में नई ईवी के तौर पर Kia EV2 को पेश करने की तैयारी की जा रही है।

    कब होगी पेश

    जानकारी के मुताबिक किआ की ओर से इस ईवी को ग्‍लोबल स्‍तर पर नौ जनवरी 2026 को पेश किया जा सकता है। निर्माता की ओर से ब्रुसेल्‍स में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस गाड़ी को औपचारिक तौर पर पेश किया जा सकता है। इसके पहले ईवी का टीजर जारी किया गया है।

    क्‍या मिली जानकारी

    जारी किए गए टीजर में इस ईवी को पूरी तरह से ढंका गया है। जिससे इसकी ज्‍यादा जानकारी सामने नहीं आ पाई है। लेकिन इसका डिजाइन प्रोडक्‍शन के नजदीक वाले मॉडल से ज्‍यादा अलग नहीं होगा। प्रोडक्‍शन के पास वाले मॉडल को कुछ समय पहले तक टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। जिसमें वर्टिकल एलईडी लाइट्स, स्किड प्‍लेट को दिया जा सकता है। वहीं पीछे की ओर से इसे किआ सिरोस की तरह डिजाइन मिल सकता है।

    कितनी दमदार बैटरी

    निर्माता की ओर से अभी इस गाड़ी के टीजर को जारी किया गया है। इसकी और कोई जानकारी को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। लेकिन उम्‍मीद है कि इस गाड़ी में सिंगल मोटर के साथ 42 या 49 kWh की क्षमता की बैटरी को दिया जा सकता है, जिससे इसे 350 से 400 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है।

    क्‍या भारत में होगी लॉन्‍च?

    किआ की ओर से इस इलेक्‍ट्रिक क्रॉस ओवर गाड़ी को फिलहाल ग्‍लोबल स्‍तर पर ही पेश किया जाएगा। भारत में इसे लॉन्‍च करने को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन उम्‍मीद की जा रही है कि इस गाड़ी को अगले साल के मध्‍य तक भारत में भी पेश किया जा सकता है।