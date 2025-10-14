Kia की कार खरीदने का सबसे बेहतरीन मौका, अब सभी मॉडल्स पर मिलेगी सात साल की एक्सटेंडेड वारंटी

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री करने वाली प्रमुख निर्माताओं में शामिल किआ मोटर्स की ओर से नई घोषणा की गई है। निर्माता अब अपनी सभी कारों पर एक्‍सटेंडेड वारंटी को दे रही है। इस पर किआ की ओर से और क्‍या जानकारी दी गई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

किआ ने की घोषणा किआ मोटर्स की ओर से हाल में ही घोषणा की गई है कि वह अपनी सभी कारों पर अब सात साल तक की एक्‍सटेंडेड वारंटी को ऑफर करेगी। निर्माता की ओर से यह सुविधा नई के साथ ही पुरानी कारों पर भी दी जाएगी।

अधिकारियों ने कही यह बात किआ इंडिया के मार्केटिंग और सेल्‍स के वाइस प्रेजिडेंट अतुल सूद ने कहा कि किआ इंडिया ग्राहकों के लाभों को बढ़ाने और पूर्ण मानसिक शांति सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नए और मौजूदा दोनों ग्राहकों के लिए अपनी वारंटी कवरेज को सात साल तक बढ़ाकर, हम अपने वाहनों की टिकाऊपन और गुणवत्ता में अपने विश्वास की पुष्टि करते हैं और साथ ही अपने अधिकृत सेवा नेटवर्क के माध्यम से निरंतर सहायता प्रदान करते हैं। यह पहल प्रत्येक किआ ग्राहक को असाधारण स्वामित्व अनुभव और दीर्घकालिक मूल्य प्रदान करने के हमारे निरंतर वादे का हिस्सा है।

कितनी देनी होगी कीमत निर्माता की ओर से जानकारी दी गई है कि मौजूदा किआ ग्राहक जिन्होंने पहले ही पांच साल की विस्तारित वारंटी का विकल्प चुना है, उनको 32,170 रुपये देने होंगे और इसके बाद वह 5+2 साल के कवरेज में अपग्रेड कर सकते हैं। वहीं नए ग्राहकों के लिए, सात साल की विस्तारित वारंटी 47,249 रुपये (करों को छोड़कर) से उपलब्ध है। इस सुविधा को देश में किसी भी डीलरशिप के जरिए लिया जा सकता है।