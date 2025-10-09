ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में सब फोर मीटर एसयूवी से लेकर प्रीमियम एमपीवी सेगमेंट तक के वाहनों की बिक्री करने वाली साउथ कोरियाई निर्माता Kia अपनी कारों पर इस महीने हजारों रुपये के डिस्‍काउंट ऑफर कर रही है। निर्माता की ओर से इस महीने किस गाड़ी पर किस तरह का डिस्‍काउंट दिया जा रहा है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Kia Sonet पर क्‍या है ऑफर किआ की ओर से सब फोर मीटर एसयूवी के तौर पर Kia Sonet को ऑफर किया जाता है। इस महीने इस गाड़ी के HTX DCT वेरिएंट को छोड़कर टर्बो वेरिएंट्स खरीदने पर 50 हजार रुपये तक की बचत की जा सकती है। वहीं इसके नेचुरल एस्पिरेटिड इंजन वाले मॉडल्‍स पर इस महीने पांच हजार रुपये तक बचाए जा सकते हैं। Kia Sonet की एक्‍स शोरूम कीमत 7.30 लाख रुपये से शुरू होती है।

Kia Syros पर भी होगी बचत किआ की दूसरी सब फोर मीटर एसयूवी सिरोस को इस महीने खरीदने पर भी बचत का मौका दिया जा रहा है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी को खरीदने पर एक लाख रुपये तक की बचत का मौका दिया जा रहा है। Kia Syros की एक्‍स शोरूम कीमत 8.67 लाख रुपये से शुरू होती है।

Kia Carens Clavis पर कितनी होगी बचत किआ की ओर से बजट एमपीवी के तौर पर कैरेंस क्‍लाविस की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से इस एमपीवी के ICE वेरिएंट्स पर 85 हजार रुपये तक की बचत की जा सकती है। किआ कैरेंस क्‍लाविस की एक्‍स शोरूम कीमत 11.60 लाख रुपये से शुरू होती है।

Kia Seltos पर भी होगी बचत किआ की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर सेल्‍टॉस की बिक्री की जाती है। इस महीने इस एसयूवी के टर्बो मॉडल्‍स पर 45 हजार रुपये तक की बचत की जा सकती है। वहीं इसके नेचुरल एस्पिरेटिड इंजन वाले मॉडल्‍स पर 85 हजार रुपये तक बचाए जा सकते हैं। किआ सेल्‍टॉस की एक्‍स शोरूम कीमत 10.79 लाख रुपये से शुरू होती है।

Kia Carnival पर क्‍या होगी बचत किआ प्रीमियम एमपीवी के तौर पर Kia Carnival को बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। इस महीने इस गाड़ी को खरीदने पर सबसे ज्‍यादा बचत की जा सकती है। इसे खरीदने पर 1.35 लाख रुपये तक बचाए जा सकते हैं। किआ कार्निवल की एक्‍स शोरूम कीमत 59.42 लाख रुपये है।