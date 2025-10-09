Language
    October में Kia की कारों को खरीदने पर मिल रहा लाखों रुपये की बचत का मौका, जानें किस गाड़ी पर मिल रहा सबसे ज्‍यादा ऑफर

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 11:00 AM (IST)

    वाहन निर्माता Kia की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से इस महीने अपनी कारों पर कई तरह से Discount Offer दिए जा रहे हैं। October में किआ की किस गाड़ी पर क्‍या ऑफर मिल रहा है। किस गाड़ी को खरीदने पर सबसे ज्‍यादा बचत की जा सकती है। आइए जानते हैं।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में सब फोर मीटर एसयूवी से लेकर प्रीमियम एमपीवी सेगमेंट तक के वाहनों की बिक्री करने वाली साउथ कोरियाई निर्माता Kia अपनी कारों पर इस महीने हजारों रुपये के डिस्‍काउंट ऑफर कर रही है। निर्माता की ओर से इस महीने किस गाड़ी पर किस तरह का डिस्‍काउंट दिया जा रहा है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    Kia Sonet पर क्‍या है ऑफर

    किआ की ओर से सब फोर मीटर एसयूवी के तौर पर Kia Sonet को ऑफर किया जाता है। इस महीने इस गाड़ी के HTX DCT वेरिएंट को छोड़कर टर्बो वेरिएंट्स खरीदने पर 50 हजार रुपये तक की बचत की जा सकती है। वहीं इसके नेचुरल एस्पिरेटिड इंजन वाले मॉडल्‍स पर इस महीने पांच हजार रुपये तक बचाए जा सकते हैं। Kia Sonet की एक्‍स शोरूम कीमत 7.30 लाख रुपये से शुरू होती है।

     

    Kia Syros पर भी होगी बचत

    किआ की दूसरी सब फोर मीटर एसयूवी सिरोस को इस महीने खरीदने पर भी बचत का मौका दिया जा रहा है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी को खरीदने पर एक लाख रुपये तक की बचत का मौका दिया जा रहा है। Kia Syros की एक्‍स शोरूम कीमत 8.67 लाख रुपये से शुरू होती है।

     

    Kia Carens Clavis पर कितनी होगी बचत

    किआ की ओर से बजट एमपीवी के तौर पर कैरेंस क्‍लाविस की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से इस एमपीवी के ICE वेरिएंट्स पर 85 हजार रुपये तक की बचत की जा सकती है। किआ कैरेंस क्‍लाविस की एक्‍स शोरूम कीमत 11.60 लाख रुपये से शुरू होती है।

     

    Kia Seltos पर भी होगी बचत

    किआ की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर सेल्‍टॉस की बिक्री की जाती है। इस महीने इस एसयूवी के टर्बो मॉडल्‍स पर 45 हजार रुपये तक की बचत की जा सकती है। वहीं इसके नेचुरल एस्पिरेटिड इंजन वाले मॉडल्‍स पर 85 हजार रुपये तक बचाए जा सकते हैं। किआ सेल्‍टॉस की एक्‍स शोरूम कीमत 10.79 लाख रुपये से शुरू होती है।

     

    Kia Carnival पर क्‍या होगी बचत

    किआ प्रीमियम एमपीवी के तौर पर Kia Carnival को बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। इस महीने इस गाड़ी को खरीदने पर सबसे ज्‍यादा बचत की जा सकती है। इसे खरीदने पर 1.35 लाख रुपये तक बचाए जा सकते हैं। किआ कार्निवल की एक्‍स शोरूम कीमत 59.42 लाख रुपये है।

     

    इन पर नहीं है ऑफर

    इस महीने किआ की ओर से ऑफर की जाने वाली EV6, EV9 पर किसी भी तरह का ऑफर नहीं दिया जा रहा है।