Kia Carens Clavis का 6-सीटर वेरिएंट लॉन्च, प्रीमियम फीचर्स समेत 7DCT इंजन से है लैस

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। किया इंडिया ने अपनी पॉपुलर MPV, Kia Carens Clavis के नए वेरिएंट को लॉन्च किया है। इस नए वेरिएंट को 6-सीटर के साथ लॉन्च किया गया है। कंपनी ने इसके नए वेरिएंट को इसकी भारतीय बाजार मे बढ़ती मांग को देखते हुए यह कदम उठाया है। इसका नया वेरिएंट आने के बाद अब लोगों को ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे, जिससे इसकी बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। आइए विस्तार में जानते हैं कि किया कैरेंस क्लाविस के नए वेरिएंट को किन खास फीचर्स के साथ लेकर आया गया है।

Kia Carens Clavis का नया वेरिएंट लॉन्च

वेरिएंट इंजन ट्रांसमिशन कीमत (रुपये में) HTK+ Smartstream G1.5 T-GDi (6-Seater) 7 DCT 16,28,064 1.5L CRDi VGT (6-Seater) 6AT 17,34,037 HTK+(O) Smartstream G1.5 T-GDi (6-Seater) 7 DCT 17,05,135 HTX(O) Smartstream G1.5 T-GDi (7-Seater) 7 DCT 19,26,717 Smartstream G1.5 T-GDi (6-Seater) 7 DCT 19,26,717

Kia Carens Clavis का नया वेरिएंट HTX(O) है, जिसे कई बेहतरीन प्रीमियम फीचर्क के साथ लॉन्च किया गया है। इस नए वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 19.26 लाख रुपये है। Kia Carens Clavis अब आठ ट्रिम्स में ऑफर होगी, जो HTE, HTE (O), HTK, HTK+, HTK+ (O), HTX, HTX+ और नई HTX(O) ट्रिम है। यह नई लाइनअप 13 अक्टूबर 2025 से Kia के शोरूम में मिलेगी।

नए HTX(O) वेरिएंट के फीचर्स

इस नए वेरिएंट में BOSE का प्रीमियम साउंड सिस्टम, ड्राइव मोड सेलेक्ट (इको, नॉर्मल, स्पोर्ट), स्मार्ट की रिमोट इंजन स्टार्ट और ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स दिए गए हैं। यह सभी फीचर्स मिलकर इसे काफी अट्रैक्टिव और प्रीमियम बनाने का काम करते हैां। इसे स्मार्टस्ट्रीम G1.5 Turbo-GDi पेट्रोल इंजन के साथ लाया गया है, जिसे 7-स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन (7DCT) के साथ जोड़ा गया है।