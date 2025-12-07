25 लाख का सिर्फ एक नंबर, केरल में Lamborghini Revuelto के लिए खरीदा गया ये VIP नंबर
केरल में एक आईटी उद्यमी वेणु गोपालकृष्णन ने अपनी लैम्बोर्गिनी रेवुएल्तो के लिए 25 लाख रुपये में एक वीआईपी नंबर खरीदा। KL 07 DH 7000 नंबर के लिए बोली 2 ...और पढ़ें
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत में भी कार के लिए वीआईपी नंबर खरीदने वालों की संख्या कम नहीं है। अब केरल के एक व्यक्ति ने अपनी कार के लिए 25 लाख रुपये में नंबर को खरीदा है। किस व्यक्ति ने किस कार के लिए इतनी कीमत देकर नंबर को खरीदा है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
केरल के व्यक्ति ने खरीदा नंबर
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केरल के एक व्यक्ति ने अपनी कार के लिए 25 लाख रुपये खर्च करने के बाद नंबर को खरीदा है। यह वीआईपी नंबर एक बोली के दौरान खरीदा गया है। जानकारी के मुताबिक इस व्यक्ति की पहचान आईटी उद्यमी वेणु गोपालकृष्णन के तौर पर हुई है।
किस गाड़ी के लिए लिया नंबर
जानकारी के मुताबिक वेणु गोपालकृष्णन ने यह नंबर अपनी Lamborghini Revuelto के लिए खरीदा है। यह कार मैट ऑलिव ग्रीन रंग की है और यह निर्माता की पहली हाइब्रिड तकनीक के साथ आने वाली है। साथ ही यह केरल की भी पहली लैग्बॉर्गिनी रेवुएल्टो कार है।
क्या है नंबर
जिस नंबर के लिए वेणु गोपालकृष्णन ने 25 लाख रुपये दिए है वह KL 07 DH 7000 है। इस नंबर के लिए 25 हजार रुपये से बोली को शुरू किया गया था, जिसके बाद बोली में कीमत बढ़ते हुए 25 लाख रुपये तक पहुंची और वेणु गोपालकृष्णन ने यह कीमत देकर नंबर को खरीदा।
पहले भी खरीद चुके हैं वीआईपी नंबर
वेणु गोपाल इससे पहले भी अपनी लैम्बॉर्गिनी उरुस के लिए इसी साल 45 लाख रुपये में खरीद चुके हैं। तब भी उन्होंने एर्नाकुलम आरटीओ की ओर से शुरू की गई बोली में 25 हजार रुपये के रिजर्व प्राइज से बोली लगाना शुरू किया था और 45 लाख रुपये में KL 07 DG 0007 नंबर को खरीदा था। उसी समय थॉमसन साबू नाम के व्यक्ति ने भी अपनी कार के लिए 25 लाख रुपये में KL 07 DG 0001 नंबर को खरीदा था।
