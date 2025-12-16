ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। कावासाकी की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में मोटरसाइकिल की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से 300 सीसी सेगमेंट में Kawasaki Versys 300 को भी ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस महीने इस मोटरसाइकिल को खरीदने पर हजारों रुपये के Discount Offer दिए जा रहे हैं। इस मोटरसाइकिल को खरीदने पर कितनी बचत हो सकती है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Kawasaki Versys 300 पर मिलेगा डिस्‍काउंट कावासाकी की ओर से 300 सीसी सेगमेंट में Kawasaki Versys 300 को भी ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मोटरसाइकिल को इस महीने खरीदने पर हजारों रुपये की बचत का मौका मिल रहा है।

कितनी होगी बचत रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से इस महीने इस मोटरसाइकिल को खरीदने पर 25 हजार रुपये का डिस्‍काउंट ऑफर किया जा रहा है। यह ऑफर इस मोटरसाइकिल की सिर्फ 2025 की यूनिट्स पर ही दिया जा रहा है, जो 31 दिसंबर तक मान्‍य रहेगा।

कितना दमदार इंजन कावासाकी की ओर से Kawasaki Versys 300 मोटरसाइकिल में 296 सीसी की क्षमता का पैरलल ट्विन इंजन दिया जाता है। इस इंजन से मोटरसाइकिल को 39 बीएचपी की पावर और 26 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें छह स्‍पीड ट्रांसमिशन को दिया गया है।