Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kawasaki की 3.5 लाख रुपये की मोटरसाइकिल पर मिल रहा हजारों रुपये का Discount Offer, क्‍या है खासियत

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 03:09 PM (IST)

    कावासाकी भारत में Kawasaki Versys 300 पर डिस्काउंट दे रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस महीने मोटरसाइकिल खरीदने पर 25 हजार रुपये तक की छूट मिल सक ...और पढ़ें

    Hero Image

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। कावासाकी की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में मोटरसाइकिल की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से 300 सीसी सेगमेंट में Kawasaki Versys 300 को भी ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस महीने इस मोटरसाइकिल को खरीदने पर हजारों रुपये के Discount Offer दिए जा रहे हैं। इस मोटरसाइकिल को खरीदने पर कितनी बचत हो सकती है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kawasaki Versys 300 पर मिलेगा डिस्‍काउंट

    कावासाकी की ओर से 300 सीसी सेगमेंट में Kawasaki Versys 300 को भी ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मोटरसाइकिल को इस महीने खरीदने पर हजारों रुपये की बचत का मौका मिल रहा है।

    कितनी होगी बचत

    रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से इस महीने इस मोटरसाइकिल को खरीदने पर 25 हजार रुपये का डिस्‍काउंट ऑफर किया जा रहा है। यह ऑफर इस मोटरसाइकिल की सिर्फ 2025 की यूनिट्स पर ही दिया जा रहा है, जो 31 दिसंबर तक मान्‍य रहेगा।

    कितना दमदार इंजन

    कावासाकी की ओर से Kawasaki Versys 300 मोटरसाइकिल में 296 सीसी की क्षमता का पैरलल ट्विन इंजन दिया जाता है। इस इंजन से मोटरसाइकिल को 39 बीएचपी की पावर और 26 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें छह स्‍पीड ट्रांसमिशन को दिया गया है।

    क्‍या है खासियत

    निर्माता की ओर से इस मोटरसाइकिल में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाता है। इसमें सेमी डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, ड्यूल चैनल एबीएस, असिस्‍ट स्ल्पिर क्‍लच, विंड प्रोटेक्‍शन, सिंगल सीट को दिया जाता है।

    कितनी है कीमत

    कावासाकी की ओर से भारतीय बाजार में Kawasaki Versys 300 को 3.49 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है।

    किनसे है मुकाबला

    कावासाकी की ओर से वर्सेस 300 को 300 सीसी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस सेगमेंट में इसका मुकाबला KTM, Bajaj, TVS, BMW जैसे निर्माताओं की मोटरसाइकिल के साथ होता है। 