ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में कावासाकी की ओर से कई सेगमेंट में दो पहिया वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से कुछ समय पहले लॉन्‍च की गई 2025 Kawasaki KLX 230 को खरीदना अब पहले से ज्‍यादा बेहतर विकल्‍प हो सकता है। निर्माता की ओर से इस मोटरसाइकिल को किस तरह के ऑफर के साथ उपलब्‍ध करवाया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

बेहतरीन ऑफर के साथ मिल रही Kawasaki KLX 230 कावासाकी की ओर से 230 सीसी सेगमेंट में ऑफ रोडिंग मोटरसाइकिल के तौर पर कुछ समय पहले ही 2025 Kawasaki KLX 230 को लॉन्‍च किया गया है। अब इस मोटरसाइकिल पर निर्माता की ओर से 10 साल तक की वारंटी को ऑफर किया जा रहा है।

कैसे मिलेगा फायदा निर्माता की ओर से इस मोटरसाइकिल पर 10 साल की वारंटी का फायदा 2499 रुपये देकर लिया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक इस मोटरसाइकिल पर निर्माता की ओर से स्‍टैंडर्ड तौर पर तीन साल की वारंटी दी जा रही है। 2499 रुपये देकर एक्‍सटेंडेड वारंटी के तौर पर सात और साल की वारंटी को लिया जा सकता है, जिससे इस पर 10 साल तक की वारंटी मिल जाएगी।

कीमत में हुई थी बड़ी कटौती निर्माता की ओर से पहले इस बाइक को 3.3 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जा रहा था। लेकिन 2025 Kawasaki KLX 230 के लॉन्‍च के बाद इसकी एक्‍स शोरूम कीमत 1.99 लाख रुपये रखी गई है। जिससे इसकी कीमत में करीब 1.30 लाख रुपये तक कम हो गए हैं।