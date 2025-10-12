Language
    Kawasaki KLX 230 खरीदने का बेहतरीन मौका, 10 साल की वारंटी के साथ कितनी देनी होगी अतिरिक्‍त कीमत

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 11:59 AM (IST)

    कावासाकी ने 2025 Kawasaki KLX 230 पर 10 साल की वारंटी का ऑफर दिया है, जिसे 2499 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस बाइक की कीमत में भी 1.30 लाख रुपये की कटौती की गई है, जिससे अब यह 1.99 लाख रुपये में उपलब्ध है। इसमें 233 सीसी का इंजन है और यह हीरो Xpulse 200 4 Pro को टक्कर देती है।

    Kawasaki KLX 230 पर मिल रहा 10 साल की वारंटी के फायदे का मौका

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में कावासाकी की ओर से कई सेगमेंट में दो पहिया वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से कुछ समय पहले लॉन्‍च की गई 2025 Kawasaki KLX 230 को खरीदना अब पहले से ज्‍यादा बेहतर विकल्‍प हो सकता है। निर्माता की ओर से इस मोटरसाइकिल को किस तरह के ऑफर के साथ उपलब्‍ध करवाया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    बेहतरीन ऑफर के साथ मिल रही Kawasaki KLX 230

    कावासाकी की ओर से 230 सीसी सेगमेंट में ऑफ रोडिंग मोटरसाइकिल के तौर पर कुछ समय पहले ही 2025 Kawasaki KLX 230 को लॉन्‍च किया गया है। अब इस मोटरसाइकिल पर निर्माता की ओर से 10 साल तक की वारंटी को ऑफर किया जा रहा है।

    कैसे मिलेगा फायदा

    निर्माता की ओर से इस मोटरसाइकिल पर 10 साल की वारंटी का फायदा 2499 रुपये देकर लिया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक इस मोटरसाइकिल पर निर्माता की ओर से स्‍टैंडर्ड तौर पर तीन साल की वारंटी दी जा रही है। 2499 रुपये देकर एक्‍सटेंडेड वारंटी के तौर पर सात और साल की वारंटी को लिया जा सकता है, जिससे इस पर 10 साल तक की वारंटी मिल जाएगी।

    कीमत में हुई थी बड़ी कटौती

    निर्माता की ओर से पहले इस बाइक को 3.3 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जा रहा था। लेकिन 2025 Kawasaki KLX 230 के लॉन्‍च के बाद इसकी एक्‍स शोरूम कीमत 1.99 लाख रुपये रखी गई है। जिससे इसकी कीमत में करीब 1.30 लाख रुपये तक कम हो गए हैं।

    कितना दमदार इंजन

    निर्माता की ओर से इस बाइक में 233 सीसी की क्षमता का सिंगल सिलेंडर दो वॉल्‍व का इंजन दिया गया है। इस इंजन से बाइक को 17.85 बीएचपी की पावर और 18.3 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके साथ बाइक में छह स्‍पीड ट्रांसमिशन को दिया गया है।

    क्‍या है खासियत

    कावासाकी की ओर से इस बाइक को पूरी तरह एडजस्‍ट होने वाले सस्‍पेंशन, बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस, ज्‍यादा सस्‍पेंशन ट्रैवल, ऑफ रोडिंग टायर्स के साथ स्‍पोक व्‍हील्‍स जैसी खासियतों के साथ लॉन्‍च किया गया है।

    किनसे है मुकाबला

    2025 Kawasaki KLX 230 बाइक को भारत में खासतौर पर ऑफ रोडिंग के लिए लॉन्‍च किया गया है। इस बाइक का बाजार में सीधा मुकाबला हीरो मोटोकॉर्प की Xpulse 200 4 Pro जैसी बाइक के साथ होता है।