Hyundai Exter का बेस वेरिएंट कितना खास? जानिए कीमत से लेकर फीचर्स तक की सारी डिटेल्स

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। होंडा ने हाल ही में Hyundai Exter एक्सटर को 6 लाख से भी कम कीमत में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है। बेस मॉडल की कीमत लगभग 6 लाख रुपये है। ऐसे में लोगों का कहना है कि बेस मॉडल में उतना मजा नहीं आएगा। ऐसे में 6 लाख रुपये तक की बजट रखने वाले लोगों के लिए क्या एक्सटर खरीदना फायदे का सौदा हो सकता है। इसके लिए आपको इस खबर को पूरा पढ़ना पड़ेगा, जहां आपको इसके बेस वेरिएंट के बारे में डिटेल में बताने जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि बेस वेरिएंट में क्या-क्या फीचर्स मिसिंग है।

Hyundai Exter EX मॉडल कीमत

एक्सटर की बेस EX वेरिएंट की शुरुआती कीमत 5.99 लाख (एक्स-शोरूम)से शुरू होती है। Hyundai Exter EX वेरिएंट का पहला सेट डीलरशिप पर पहुचने लगा है। आइए एक नजर डालते हैं कि हुंडई एक्सटर के बेस EX ट्रिम के साथ क्या पेशकश कर रही है।

कितनी सेफ है एक्सटर बेस मॉडल?

सेफ्टी के लिहाज से देखें तो इसमें 6 एयरबैग, तीन-पॉइंट सीटबेल्ट, सेंट्रल लॉकिंग और स्पीड सेंसिंग डोर लॉक के साथ रिमोट की, आगे और पीछे समायोज्य हेडरेस्ट और बहुत कुछ शामिल हैं। एक पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (टॉप ट्रिम्स के समान), इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम, एलईडी टेल लाइट्स, फ्रंट पावर विंडो और कुछ और फीचर्स को हुंडई स्टैंडर्ड रूप से सभी मॉडल्स में ऑफर कर रही है।

बेस मॉडल का कैसा है लुक?

EX एक बेस ट्रिम है। Hyundai Exter एक्टीरियर के बेस EX ट्रिम में LED DRLs, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, ग्रिल में ग्लॉस ब्लैक फिनिश, अलॉय व्हील, रियर वॉशर और वाइपर, रूफ रेल्स और बहुत कुछ का आभाव देखा गया है। ओआरवीएम और दरवाजे के हैंडल भी बॉडी-रंग के नहीं हैं।

नहीं मिलेंगे ये फीचर

हुंडई को संभवतः रेनॉल्ट किगर और निसान मैग्नाइट की तरह रियर वॉशर और वाइपर को भी स्टैंडर्ड रूप में पेश करना चाहिए था। इसमें सामने और पीछे दोनों तरफ सिल्वर फॉक्स स्किड प्लेट, चारों ओर बॉडी क्लैडिंग और एच-आकार की एलईडी टेल लाइट सिग्नेचर हैं।

अंदर की तरफ, बेस EX ट्रिम में किसी भी प्रकार के इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल, स्पीकर, रियर वेंट और बहुत कुछ नहीं दिया गया है। पीछे की खिड़कियों में मैन्युअल वाइंडिंग ऑपरेशन मिलता है, और इसमें सनरूफ या यहां तक ​​कि डैशकैम जैसे कोई अच्छे एलिमेंट नहीं हैं, जिनका कंपनी टॉप ट्रिम्स के साथ विज्ञापन कर रही है।