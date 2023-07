Hyundai Exter: एक लीटर पेट्रोल में 27 KM दौड़ेगी देश की सबसे सस्ती सनरूफ वाली कार, जानिए वेरिएंट वाइस कीमतें

भारतीय बाजार में हुंडई ने Exter SUV को 599900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है और इसका बेस वेरिएंट EX के नाम से बेचा जाएगा। Hyundai Exter भारत में लॉन्च होने के साथ देश की सबसे सस्ती सनरूफ वाली कार बन गई है। कंपनी के पोर्टफोलियो में भी ये माइक्रो एसयूवी अब तक की सबसे सस्ती कार है।

Hyundai Exter variant wise price mileage features and more details

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। देश की पॉपुलर कार निर्माता कंपनी Hyundai ने भारतीय बाजार में अपनी Exter एसयूवी को 6 लाख रुपये से भी कम कीमत पर पेश किया है। Hyundai Exter भारत में लॉन्च होने के बाद देश की सबसे सस्ती सनरूफ वाली कार भी बन गई है, इससे पहले ये टाइटल Tata Altroz CNG के पास था। आइए, जान लेते हैं कि हुंडई की ये नई कार कितनी खास है और वेरिएंट के हिसाब इसकी कीमतें क्या हैं। Hyundai Exter की वेरिएंट के हिसाब से कीमत भारतीय बाजार में हुंडई ने Exter SUV को 5,99,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है और इसका बेस वेरिएंट EX के नाम से बेचा जाएगा। वहीं, Hyundai Exter का टॉप वेरिएंट 9,99,990 रुपये की कीमत पर उपलब्ध होगा। आइए, इसके सभी वेरिएंट की अलग-अलग कीमतों को इस तालिका के माध्यम में जान लेते हैं। आपको बता दें कि ये सभी कीमते एक्स शोरूम दिल्ली की हैं। देश की सबसे सस्ती सनरूफ वाली कार Hyundai Exter भारत में लॉन्च होने के साथ देश की सबसे सस्ती सनरूफ वाली कार बन गई है। कंपनी के पोर्टफोलियो में भी ये एसयूवी अब तक की सबसे सस्ती कार है। पैनारोमिक सनरूफ के साथ एक्सटर में डैशकैम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, आठ इंच की मेन इंफोटेनमेंट स्क्रीन सहित फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी इसे बिल्कुल नए रेंजर खाकी और कॉस्मिक ब्लू शेड के साथ ब्लैक रूफ के साथ व्हाइट, स्टारी नाइट, फियरी रेड, एटलस व्हाइट, टाइटन ग्रे और ब्लैक रूफ के साथ कॉस्मिक ब्लू रंग के साथ बेचती है। पेट्रोल और सीएनजी फ्यूल ऑप्शन Hyundai Exter को फीचर लोडेड कार बनाने के साथ-साथ फ्यूल एफिशिएंसी का भी ध्यान रखा गया है। कंपनी इसे पेट्रेल के साथ-साथ सीएनजी ईंधन विकल्प में भी पेश करती है। हुंडई एक्सटर में दिया गया 1.2L NA पेट्रोल इंजन 113.8 एनएम के मुकाबले 83 पीएस और सीएनजी के साथ उपयोग करने पर 95.2 एनएम के मुकाबले 69 पीएस की शक्ति प्रदान करेगा। साथ ही ये 27.1 किमी प्रति लीटर का माइलेज देगा। इसके पेट्रोल इंजन को 5-स्पीड MT और 5-स्पीड AMT दोनों विकल्प मिलेंगे, जबकि CNG में केवल MT विकल्प मिलेगा।

Edited By: Rammohan Mishra