CNG Car से कैसे करें बचत? काम आएगा ये सदाबहार तरीका

अपने सीएनजी गाड़ी को छांव में ही पार्क करें

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। अगर आपके पास सीएनजी कार है और आप चाहते हैं कि उससे पैसों की बचत हो तो ये खबर आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। क्योंकि इस खबर के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं उन टिप्स के बारे में जिनको फॉलो करके आप बेहतरीन माइलेज के साथ-साथ एक सुरक्षित ड्राइव एक्सपीरिएंस ले सकते हैं। टायर प्रेशर को मेंटेन रखें ईंधन के प्रकार के बावजूद, टायर के दबाव को बनाए रखना काफी जरुरी होता है। ये अपनी एक अहम भूमिका निभाता है। टायर में कम हवा का मतलब है इंजन का दबाव बढ़ना जिससे ईंधन की खपत अधिक होती है। सीएनजी टैंक प्रत्येक सीएनजी मालिक की जिम्मेदारी होती है उसके टैंक की नियमित जांच करने की। जब भी आप अपनी सीएनजी कार को बाहर लेकर निकले, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले सीएनजी टैंक पर एक क्विक लुक जरूर करें। इससे आपकी यात्रा सेफ रहेगी। क्योंकि अगर सीएनजी टैंक में लीकेज होती है तो भारी दुर्घटना हो सकती है। सीएनजी कार लिकेज कई बार सीएनजी कार मालिक को पता ही नहीं लगता है कि उनके सीएनजी टैंक में लिकेज होने का पता लगता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि आप जब सीएनजी कार की सर्विसिंग करवाने जाएं तो, सीएनजी टैंक को पूरी तरह से जांच करवा लें। ताकि समय रहते अगर उसमें लिकेज होती है तो आप उसे ठीक करवा सकते हैं। छांव में करें पार्किंग अपने सीएनजी गाड़ी को छांव में ही पार्क करें, ताकि गाड़ी ज्यादा हीट न हो और आपको बेहतरीन माइलेज मिलती रहे। गर्मियों के समय सीएनजी कारों को छांव में पार्किंग करने की अधिक जरूरत पड़ती है।

Edited By: Atul Yadav