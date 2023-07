Top 10 Best Selling Car June 2023: इन कारों का जून में रहा जलवा बरकरार, टॉप 10 कारों की चेक करें पूरी लिस्ट

Top 10 Best Selling Car June 2023 एसयूवी सेगमेंट की बात करें तो हुंडई क्रेटा की 14447 यूनिट्स की सेल हुई है जबकि जून 2022 में 13790 यूनिट्स की तुलना में 5 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। टाटा नेक्सन और पंच 13827 यूनिट्स और 10990 यूनिट्स की सेल के साथ ब्रिकी के मामले में दूसरे और चौथे नंबर पर रही है।

Top 10 Best Selling Car June 2023 see all details here

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में हर साल एक से बढ़कर एक दमदार कारें मौजूद है। नए वाहनों के लॉन्च के बाद, सेमीकंडक्टर की कमी के कारण वेटिंग पीरियड भी अधिक हो रही है और ऑटोमोबाइल उद्योग में भी साल- दर-साल बढ़ोतरी हो रही है। पिछले महीने यात्री वाहनों की कुल 3.27 लाख यूनिट्स की सेल की है। जबकि पिछले साल इसी साल में 3.21 लाख यूनिट्स की सेल की है। जिसमें 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं मई 2023 में कुल 3.35 लाख यूनिट्स की सेल की गई है इसकी तुलना में कुल 2 प्रतिशत की गिरावट आई है। एसयूवी के ब्रिकी में हुई बढ़ोतरी बढ़ती मांग और नए मॉडलों के लॉन्च के कारण एसयूवी में बढ़ोतरी काफी तेजी से देखी जा रही है। आज हम आपके लिए जून 2023 में बिकने वाले टॉप 10 गाड़ियों की लिस्ट लेकर आए हैं जिसमें छह मॉडल एसयूवी और चार हैचबैक मॉडल शामिल है। मारुति वैगनआर ने 17,481 यूनिट्स की सेल की है जो सबसे अधिक हैचबैक के रूप में उभरी है। इसके बाद स्विफ्ट की 15,955 यूनिट्स की सेल हुई है, बलेनो की 14,077 यूनिट्स और ऑल्टो की 11,323 यूनिट्स की सेल हुई है। टाटा नेक्सन और पंच की ब्रिकी में हुई बढ़ोतरी एसयूवी सेगमेंट की बात करें तो हुंडई क्रेटा की 14,447 यूनिट्स की सेल हुई है, जबकि जून 2022 में 13,790 यूनिट्स की तुलना में 5 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। टाटा नेक्सन और पंच 13,827 यूनिट्स और 10,990 यूनिट्स की सेल के साथ ब्रिकी के मामले में दूसरे और चौथे नंबर पर रही है। हुंडई वेन्यू जून में 11,606 यूनिट्स की ब्रिकी के साथ तीसरे सबसे अधिक बिकने वाली नंबर पर उपलब्ध है। मारुति सुजुकी की ब्रेजा और ग्रैंड विटारा की कुल बिक्री कुल 10,578 यूनिट्स और 10,486 यूनिट रही है। त्योहारी सीजन में होंगे नए मॉडल लॉन्च इन ब्रिकी को देखते हुए वाहन निर्माता कंपनियां इस त्योहारी सीजन पहले से नए मॉडल को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें,होंडा कार्स इंडिया ऑल-न्यू एलिवेट के साथ मिड साइज सेगमेंट में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, वहीं टाटा मोटर्स आने वाले महीनों में अपनी तीन लोकप्रिय एसयूवी, नेक्सॉन, हैरियर और सफारी के लिए मिड-लाइफ अपडेट लेकर आने वाली है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi