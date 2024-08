Hyundai Venue का S Plus वेरिएंट लॉन्च; इलेक्ट्रिक सनरूफ के साथ मिलेंगे 6 एयरबैग, कीमत सिर्फ 9.36 लाख

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। हुंडई वेन्यू को हाल ही में मिड-स्पेक S(O) प्लस वेरिएंट को सनरूप के साथ लाया गया था, अब इसे नए वेरिएंट Hyundai Venue S Plus को लाया गया है। जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 9.36 लाख रुपये है। इसे लोअर-स्पेक S और मिड-स्पेक S(O) वेरिएंट के बीच में लाया गया है। आइए जानते हैं कि इसमें क्या कुछ खास मिलने वाला है।

कैसा दिया गया है इंजन और गियरबॉक्स

Hyundai Venue S Plus वेरिएंट की बात करें तो इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 83 PS की पावर और 113.8 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। इसके इंजन को 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है।