Hyundai Venue का नया वेरिएंट सनरूफ के साथ लॉन्च, सेफ्टी नेट में 6 एयरबैग और रियर पार्किंग कैमरा शामिल

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। हुंडई वेन्यू की वैरिएंट लिस्ट को नए मिड-स्पेक S(O) प्लस के साथ अपडेट किया गया है। सनरूफ के साथ आने वाली यह गाड़ी सबसे किफायती वेरिएंट है। इसमें वो सब कुछ दिया गया है, जो S(O) वेरिएंट में है, लेकिन इसमें पुराने वाले से ज्यादा और नए फीचर्स दिए गए हैं। आइए जानते हैं कि Hyundai Venue S(O) Plus वेरिएंट में क्या नया दिया गया है।

Venue S(O) Plus वेरिएंट में क्या नया?

हुंडई वेन्यू की वैरिएंट लिस्ट को नए मिड-स्पेक S(O) प्लस वैरिएंट के साथ अपडेट किया गया है, जिसमें सनरूफ दिया गया गै। इसकी कीमत पहले वाले वेरिएंट से सिर्फ 12,000 रुपये ज्यादा है। इसमें ऑटो-एलईडी हेडलाइट्स, फ्रंट की तरफ एलईडी डीआरएल और कनेक्टिंग बार डिजाइन वाली एलईडी टेल लाइट दी गई है। इसके साथ ही इसमें 15-इंच के स्टील व्हील और बॉडी-कलर आउटसाइड रियरव्यू मिरर (ORVM) जैसे फीचर्स दिए गए हैं।