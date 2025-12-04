Hyundai Venue की नई जेनरेशन को मिल रही बेहतरीन प्रतिक्रिया, लॉन्च के एक महीने में हो गई इतनी बुकिंग
हुंडई ने नवंबर महीने में ही नई जेनरेशन वेन्यू को लॉन्च किया है। लॉन्च के बाद से ही इस एसयूवी को बाजार में अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। एक महीने के द ...और पढ़ें
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। वाहन निर्माता हुंडई की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंंट में नवंबर महीने में नई जेनरेशन Hyundai Venue को लॉन्च किया गया था। लॉन्च के बाद से ही इस एसयूवी की बाजार में काफी मांग है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एसयूवी को एक महीने में कितनी बुकिंग मिली हैं। किस कीमत पर इसे ऑफर किया जा रहा है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
मिल रही बेहतरीन प्रतिक्रिया
रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉन्च के बाद से एक महीने में इस एसयूवी को काफी बेहतरीन प्रतिक्रिया मिल रही है। इस एसयूवी के लिए अब तक 32 हजार यूनिट्स की बुकिंग मिल चुकी है।
कैसे हैं फीचर्स
निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली नई जेनरेशन वेन्यू में कई बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं। इसमें ट्वीन हॉर्न LED DRLs और क्वाड बीम LED हेडलैम्प्स, होराइजन LED पोजिशनिंग लैंप और रियर होराइजन LED टेल लैंप, डार्क क्रोम रेडिएटर ग्रिल और ब्रिज टाइप रूफ रेल्स, सिग्नेचर C-पिलर गार्निश और इन-ग्लास Venue एम्बलम, मसल्ड व्हील आर्च और डायमंड-कट 16-इंच अलॉय व्हील्स, डुअल 12.3-इंच की कर्व्ड पैनोरमिक डिस्प्ले, डुअल-टोन (डार्क नेवी और डव ग्रे) लेदर सीट्स, 2-स्टेप रियर सीट्स और इलेक्ट्रिक 4-वे ड्राइवर सीट, रियर AC वेंट्स और विंडो सनशेड, कॉफी-टेबल सेंट्रल कंसोल और मून व्हाइट एम्बियंट लाइटिंग, D-कट स्टेरिंग व्हील और प्रीमियम लेदर आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स को दिया गया है।
कितना दमदार इंजन
हुंडई की ओर से इस एसयूवी में पेट्रोल के दो इंजन विकल्प दिए गए हैं। जिनमें से एक 1.2 लीटर एमपीआई पेट्रोल इंजन है, जिससे इसे 61 किलोवाट की पावर और 114.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इस इंजन के साथ सिर्फ पांच स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है।
कितनी है कीमत
हुंडई की ओर से नई जेनरेशन वेन्यू को भारत में 7.89 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 15.69 लाख रुपये है।
किनसे है मुकाबला
भारतीय बाजार में हुंडई की नई जेनरेशन वेन्यू को कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में लॉन्च किया गया है। इस सेगमेंट में Maruti Brezza, Kia Sonet, Kia Syros, Tata Nexon, Mahindra XUV 3XO और Skoda Kylaq जैसी एसयूवी से नई जेनरेशन हुंडई वेन्यू का सीधा मुकाबला होता है।
