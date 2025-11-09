नई Hyundai Venue के बेस वेरिएंट को है घर लाना, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद कितनी जाएगी EMI, जानें डिटेल

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Hyundai की ओर से हाल में ही नई जेनरेशन Hyundai Venue को कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में लॉन्‍च किया गया है। अगर आप भी इसे खरीदने का मन बना रहे हैं तो दो लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर इसे घर लाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

हुंडई की ओर से वेन्‍यू को कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी के बेस वेरिएंट को 7.90 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है। इसे दिल्‍ली में खरीदने पर ऑन रोड कीमत करीब 8.87 लाख रुपये हो जाती है। इस कीमत में 7.90 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के अलावा करीब 55 हजार रुपये आरटीओ और इंश्‍योरेंस के करीब 42 हजार रुपये देने होंगे।

दो लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI अगर इस गाड़ी के पेट्रोल इंजन वाले बेस वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 6.87 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 6.87 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 11053 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

कितनी महंगी पड़ेगी कार अगर आप नौ फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 6.87 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 11053 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Hyundai Venue के लिए करीब 2.41 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आप कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 11.28 लाख रुपये देंगे।