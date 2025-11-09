Language
    नई Hyundai Venue के बेस वेरिएंट को है घर लाना, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद कितनी जाएगी EMI, जानें डिटेल

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 09:42 AM (IST)

    Car Finance Plan: वाहन निर्माता Hyundai ने हाल में ही नई जेनरेशन Hyundai Venue को लॉन्‍च किया जाता है। इसके बेस वेरिएंट को खरीदकर घर लाने का मन बना रहे हैं तो सिर्फ दो लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर हुंडई की कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी को घर लाया जा सकता है। आइए जानते हैं।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Hyundai की ओर से हाल में ही नई जेनरेशन Hyundai Venue को कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में लॉन्‍च किया गया है। अगर आप भी इसे खरीदने का मन बना रहे हैं तो दो लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर इसे घर लाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    Hyundai Venue Price

    हुंडई की ओर से वेन्‍यू को कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी के बेस वेरिएंट को 7.90 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है। इसे दिल्‍ली में खरीदने पर ऑन रोड कीमत करीब 8.87 लाख रुपये हो जाती है। इस कीमत में 7.90 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के अलावा करीब 55 हजार रुपये आरटीओ और इंश्‍योरेंस के करीब 42 हजार रुपये देने होंगे।

    दो लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI

    अगर इस गाड़ी के पेट्रोल इंजन वाले बेस वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 6.87 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 6.87 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 11053 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

    कितनी महंगी पड़ेगी कार

    अगर आप नौ फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 6.87 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 11053 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Hyundai Venue के लिए करीब 2.41 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आप कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 11.28 लाख रुपये देंगे।

    किनसे होगा मुकाबला

    Hyundai ओर से Venue को कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। ऐसे में इसका सीधा मुकाबला Maruti Brezza, Kia Sonet, Kia Syros, Tata Nexon, Mahindra XUV 3XO जैसी एसयूवी के साथ होता है।