Hydrogen Car कितनी सुरक्षित होती हैं, Hyundai Nexo के क्रैश टेस्ट से हुआ खुलासा
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। देश की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Hyundai की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की कई कारों की सुरक्षा की जानकारी Crash Test के बाद मिलती है। हाल में ही Hyundai Nexo का भी क्रैश टेस्ट Euro NCAP की ओर से किया गया है। इस एसयूवी के क्रैश टेस्ट के बाद इसे कितने अंक दिए गए हैं। यह एसयूवी कितनी सुरक्षित है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
Hyundai Nexo का हुआ क्रैश टेस्ट
हुंडई की ओर से हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक एसयूवी के तौर पर Hyundai Nexo को कई देशों में ऑफर किया जाता है। निर्माता की इस एसयूवी का हाल में ही Euro NCAP की ओर से क्रैश टेस्ट किया गया है। जिसके बाद नतीजों को जारी किया गया है।
कितनी है सुरक्षित
क्रैश टेस्ट के बाद जारी किए गए नतीजों में इस एसयूवी को सुरक्षा के लिए पूरे पांच अंक दिए गए हैं। जिसमें वयस्क यात्री सुरक्षा में 90 प्रतिशत और बाल यात्री सुरक्षा में एसयूवी को 85 प्रतिशत अंक मिले हैं।
व्यस्कों के लिए कितनी सुरक्षित
यूरो एनसीएपी की ओर से किए गए क्रैश टेस्ट में इस एसयूवी को फ्रंटल टेस्ट में 14.3, लेटरल इम्पैक्ट में 15 और रियर इम्पैक्ट में चार अंंक मिले हैं। जिसके साथ ही एसयूवी को 40 में से 36.3 अंक मिले हैं।
बच्चों के लिए कितनी सुरक्षित
इसी टेस्ट में बच्चों के लिए यह गाड़ी कितनी सुरक्षित है, इसकी जानकारी दी गई है। जानकारी के मुताबिक फ्रंटल और लेटरल टेस्ट में 24, सेफ्टी फीचर के लिए छह और सीआरएस इंस्टालेशन में 12 अंक हासिल हुए हैं। जिसके साथ ही एसयूवी को बच्चों की सुरक्षा के लिए 49 में से 42 अंक मिले हैं।
भारत में नहीं होती ऑफर
हुंडई की ओर से भारतीय बाजार में अभी इस एसयूवी को बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं करवाया जाता है। लेकिन उम्मीद है कि इसे 2026 में पेश किया जा सकता है।
