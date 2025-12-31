ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में हुंडई की ओर से कई सेगमेंंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर Hyundai Creta की बिक्री की जाती है। इस एसयूवी ने नया कीर्तिमान बनाया है। निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 2025 में इसकी कितनी यूनिट्स की बिक्री हुई है। इसमें किस तरह के फीचर्स को दिया जाता है। किस कीमत पर इसे ऑफर किया जाता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Hyundai Creta ने बनाया कीर्तिमान हुंडई की ओर से मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में Hyundai Creta की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली इस एसयूवी ने हाल में ही नया कीर्तिमान बनाया है। जानकारी के मुताबिक इस एसयूवी की 2025 में करीब दो लाख यूनिट्स की बिक्री की गई है। जिसके मुताबिक हर रोज करीब 550 यूनिट्स क्रेटा की बिक्री देशभर में हुई है।

अधिकारियों ने कही यह बात हुंडई मोटर इंडिया के एमडी तरुण गर्ग ने कहा कि भारत में हुंडई क्रेटा का सफर असाधारण रहा है और 2 लाख यूनिट से अधिक की अब तक की सबसे अधिक वार्षिक बिक्री हासिल करना हुंडई में हम सभी के लिए गर्व और एक निर्णायक क्षण है। यह 2020-2025 के संचयी आधार पर हमारे देश की सबसे अधिक बिकने वाली एसयूवी भी है। वास्तव में, भारत में अपने 10 वर्षों के सफर में, क्रेटा का ग्राहक आधार कई गुना बढ़ गया है, जिससे यह एक सक्षम एसयूवी से हर यात्रा के लिए एक भरोसेमंद साथी में बदल गई है। ब्रांड की गति पहली बार खरीदने वालों की संख्या में वृद्धि में भी परिलक्षित होती है - 2020 में 13% से बढ़कर 2025 में प्रभावशाली 32% हो गई है। क्रेटा ग्राहकों की आकांक्षाएं भी वर्षों से विकसित हुई हैं, जिसमें सनरूफ से लैस वेरिएंट 2025 में क्रेटा की बिक्री में 70% से अधिक का योगदान करते हैं। इसके अलावा, डीजल इंजन का भी 44% का मजबूत हिस्सा है। CRETA की बिक्री। हम अपने ग्राहकों और डीलर भागीदारों के प्रति अत्यंत आभारी हैं जिन्होंने CRETA को हुंडई के विश्वास, नवाचार और प्रतिबद्धता का प्रतीक बनाया है।

कैसे हैं फीचर्स निर्माता की ओर से इस एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाता है। इसमें 17 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल, सीक्‍वेंशल टर्न इंडीकेटर, शॉर्क फिन एंटीना, ड्यूल टोन एक्‍सटीरियर और इंटीरियर, लेदर सीट्स, रियर विंडो सनशेड, पैनोरमिक सनरूफ, ड्यूल जोन ऑटो एसी, फ्रंट वेंटिलेटिड सीट्स, इलेक्‍ट्रिक पार्किंग ब्रेक, वायरलेस फोन चार्जर, ईको, नॉर्मल और स्‍पोर्ट्स मोड्स, स्‍नो, मड और सैंड ट्रैक्‍शन मोड्स, क्रूज कंट्रोल, की-लैस एंट्री, फ्रंट कंसोल आर्मरेस्‍ट के साथ स्‍टोरेज, रिमोट इंजन स्‍टार्ट के साथ स्‍मार्ट की, इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज, रियर एसी वेंट्स, रियर वाइपर और वॉशर, टिल्‍ट और टेलीस्‍कोपिक स्‍टेयरिंग व्‍हील, आईएसजी, कूल्‍ड ग्‍लोव बॉक्‍स, 10.25 इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, बोस के आठ स्‍पीकर ऑडियो सिस्‍टम, एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्‍ले, 10.25 इंच डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, ब्‍लूलिंक तकनीक, ओटीए अपडेट्स, होम टू कार के साथ एलेक्‍सा जैसे फीचर्स मिलते हैं।

कितना दमदार इंजन Hyundai Creta में भी तीन इंजन के विकल्‍प दिए गए हैं। जिसमें पहले विकल्‍प के तौर पर एसयूवी में 1.5 लीटर पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटिड इंजन से 115 पीएस पावर और 143.8 न्‍यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। दूसरे विकल्‍प के तौर पर एसयूवी में 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जिससे इसे 160 पीएस की पावर और 253 न्‍यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। तीसरे विकल्‍प के तौर पर क्रेटा में 1.5 लीटर की क्षमता का डीजल इंजन मिलता है जिससे इसे 116 पीएस की पावर और 250 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके साथ ही एसयूवी में छह स्‍पीड मैनुअल, आईवीटी, ऑटोमैटिक और सात स्‍पीड डीसीटी ट्रांसमिशन के विकल्‍प मिलते हैं।