ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वाहन निर्माता हुंडई की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से कई कारों और एसयूवी पर October में भी डिस्‍काउंट ऑफर किया जा रहा है। किस गाड़ी को इस महीने खरीदने पर कितनी बचत की जा सकती है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Hyundai Tucson पर होगी सबसे ज्‍यादा बचत हुंडई की ओर से प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में Hyundai Tucson की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से इस महीने इस गाड़ी को खरीदने पर 95 हजार रुपये तक का डिस्‍काउंट ऑफर किया जा रहा है।

Hyundai Alcazar पर भी मिलेगा बचत का मौका हुंडई की ओर से सात सीटों वाली एसयूवी के तौर पर अल्‍काजार की बिक्री की जाती है। निर्माता की इस गाड़ी को इस महीने खरीदने पर अधिकतम 60 हजा रुपये तक की बचत का मौका दिया जा रहा है।

Hyundai Verna पर भी होगी बचत कंपनी की ओर से मिड साइज सेडान कार के तौर पर Hyundai Verna को ऑफर किया जाता है। अगर आप इस महीने इस गाड़ी को खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको अधिकतम 60 हजार रुपये तक के ऑफर्स दिए जा सकते हैं।

Hyundai Venue पर भी मिलेगा ऑफर सब फोर मीटर एसयूवी के तौर पर Hyundai Venue को ऑफर किया जाता है। इस महीने इस गाड़ी को खरीदने पर अधिकतम 50 हजार रुपये तक बचाए जा सकते हैं। Hyundai i20 पर भी मिल रहा Discount Offer कंपनी की ओर से प्रीमियम हैचबैक के तौर पर Hyundai i20 को लाया जाता है। इस एसयूवी पर इस महीने में 45 से 50 हजार रुपये तक बचाए जा सकते हैं। Hyundai Exter पर होगी कितनी बचत कंपनी की ओर से एंट्री लेवल एसयूवी के तौर पर Hyundai Exter की बिक्री की जाती है। इस गाड़ी को अगर इस महीने खरीदा जाता है तो अधिकतम 45 से 50 हजार रुपये तक की बचत की जा सकती है।

Hyundai Aura पर मिलेगा हजारों रुपये की बचत का मौका हुंडई की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट सेडान कार के तौर पर Hyundai Aura को भारतीय बाजार में ऑफर किया जाता है। जानकारी के मुताबिक इस महीने में इस गाड़ी को खरीदा जाता है तो अधिकतम 30 से 40 हजार रुपये तक की बचत की जा सकती है।