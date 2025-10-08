October में Hyundai की कारों पर मिल रहा लाखों रुपये बचाने का मौका, किस गाड़ी पर है सबसे बड़ा ऑफर

Hyundai Car Discount in October हुंडई की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। October महीने में अगर आप निर्माता की किसी एक गाड़ी को खरीदने का मन बना रहे हैं तो इस महीने किन कारों पर कितना डिस्‍काउंट हुंडई की ओर से ऑफर किया जा रहा है। किस पर सबसे ज्‍यादा बचत की जा सकती है। आइए जानते हैं।

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। साउथ कोरियाई वाहन निर्माता हुंडई की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से कई कारों और एसयूवी पर October में भी डिस्‍काउंट ऑफर किया जा रहा है। किस गाड़ी को इस महीने खरीदने पर कितनी बचत की जा सकती है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Hyundai Ioniq पर होगी सबसे ज्‍यादा बचत हुंडई की ओर से प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में Hyundai Ioniq5 की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से इस महीने इस गाड़ी को खरीदने पर 7.05 लाख रुपये तक का डिस्‍काउंट ऑफर किया जा रहा है।

Hyundai Tucson पर क्‍या है ऑफर October में हुंडई की ओर से ट्यूशॉ एसयूवी पर भी लाखों रुपये के डिस्‍काउंट ऑफर किए जा रहे हैं। कंपनी की ओर से इस महीने में इस एसयूवी को खरीदने पर अधिकतम 1.45 लाख रुपये बचाए जा सकते हैं।

Hyundai Alcazar पर कितनी बचत होगी निर्माता की ओर से अल्‍काजार को भी ऑफर किया जाता है। इस गाड़ी को इस महीने खरीदने पर अधिकतम 60 हजार रुपये तक की बचत की जा सकती है। Hyundai Grand Nios i10 पर कितनी होगी बचत हुंडई की ओर से भारत में सबसे सस्‍ती गाड़ी के तौर पर हैचबैक सेगमेंट में Hyundai Grand Nios i10 को लाया जाता है। इस गाड़ी को इस महीने में खरीदने पर हजारों रुपये बचाए जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इस गाड़ी पर अधिकतम 75 हजार रुपये तक के ऑफर्स को दिया जा रहा है।

Hyundai Venue पर भी मिलेगा ऑफर सब फोर मीटर एसयूवी के तौर पर Hyundai Venue को ऑफर किया जाता है। इस महीने इस गाड़ी को खरीदने पर अधिकतम 50 हजार रुपये तक बचाए जा सकते हैं। Hyundai i20 पर भी मिल रहा Discount Offer निर्माता की ओर से प्रीमियम हैचबैक के तौर पर Hyundai i20 को लाया जाता है। इस पर इस महीने में 55 हजार रुपये तक बचाए जा सकते हैं। Hyundai Aura पर मिलेगा हजारों रुपये की बचत का मौका हुंडई की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट सेडान कार के तौर पर Hyundai Aura को भारतीय बाजार में ऑफर किया जाता है। जानकारी के मुताबिक इस महीने में इस गाड़ी को खरीदा जाता है तो अधिकतम 58 हजार रुपये तक की बचत की जा सकती है।

Hyundai Verna पर भी होगी बचत निर्माता की ओर से मिड साइज सेडान कार के तौर पर Hyundai Verna को ऑफर किया जाता है। अगर आप इस महीने इस गाड़ी को खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको अधिकतम 55 हजार रुपये तक के ऑफर्स दिए जा सकते हैं।

Hyundai Exter पर होगी कितनी बचत निर्माता की ओर से एंट्री लेवल एसयूवी के तौर पर Hyundai Exter की बिक्री की जाती है। इस गाड़ी को अगर इस महीने खरीदा जाता है तो अधिकतम 45 हजार रुपये तक की बचत की जा सकती है।