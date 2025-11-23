Language
    Honda QC1 और Activa E का उत्‍पादन बंद हो गया? क्‍या यह है बड़ा कारण

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 04:00 PM (IST)

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक होंडा ने भारत में अपने दो इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक्टिवा ई और क्यूसी1 का उत्पादन कम मांग के कारण बंद कर दिया है। कंपनी ने फरवरी 2025 में इन्हें लॉन्च किया था, लेकिन इनकी बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। एक्टिवा ई की रेंज 102 किमी और क्यूसी1 की 80 किमी थी। इनकी एक्स-शोरूम कीमत क्रमशः 1.51 लाख और 90 हजार रुपये थी।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख दो पहिया वाहन निर्माता Honda की ओर से कई सेगमेंट में वाहनेां की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से अपने दो इलेक्‍ट्रिक स्‍कूटर्स का उत्‍पादन बंद कर दिया गया है। निर्माता की ओर से ऐसा किस कारण से किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    क्‍या बंद हुआ उत्‍पादन?

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक होंडा मोटरसाइकिल और स्‍कूटर इंडिया की ओर से अपने दोनों इलेक्‍ट्रिक स्‍कूटर्स के उत्‍पादन को बंद कर दिया गया है। हालांकि अभी निर्माता की ओर से इस बारे में कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है।

    क्‍या है कारण

    रिपोर्ट्स के मुताबिक होंडा की ओर से इन दोनों इलेक्‍ट्रिक स्‍कूटर्स की ओर से उत्‍पादन को बंद कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्‍योंकि इन स्‍कूटर्स की मांग बाजार में काफी कम थी।

    कितनी हुई बिक्री

    निर्माता की ओर से इन दोनों स्‍कूटर्स को फरवरी 2025 में लॉन्‍च किया गया था। जिसके बाद से जुलाई के बीच इन दोनों इलेक्‍ट्रिक स्‍कूटर्स की 11168 यूनिट्स का उत्‍पादन किया गया था। जिनमें से 5201 यूनिट्स को डीलर्स के पास भेजा गया था। इन यूनिट्स में से 4461 यूनिट्स QC1 की थी और बाकी 740 यूनिट्स Activa E की थीं। इनके अलावा बाकी यूनिट्स की बिक्री नहीं हुई।

    कितनी है रेंज

    होंडा एक्टिवा ई को निर्माता की ओर से 1.5 kWh की क्षमता की बैटरी को दिया जाता है जिससे इसे सिंगल चार्ज में 102 किलोमीटर की रेंज मिलती है। वहीं QC1 को 1.5 kWh की क्षमता की बैटरी दी जाती है, जिससे इसे 80 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है।

    कितनी है कीमत

    होंडा की ओर से एक्टिवा के इलेक्ट्रिक वर्जन की एक्‍स शोरूम कीमत को 1.51 लाख रुपये रखी गई है। यह कीमत इसके Road Sync Duo वेरिएंट की है। इसके अलावा इसके सामान्‍य वेरिएंट को 1.17 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर खरीदा जा सकता है। वहीं Honda QC 1 इलेक्ट्रिक स्‍कूटर की एक्‍स शोरूम कीमत 90 हजार रुपये रखी गई थी।