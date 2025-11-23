Honda shine 100 DX Review: कैसी है होंडा की नई शाइन 100 DX, क्या यह मोटरसाइकिल आपके लिए है सही?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। होंडा मोटरसाइकिल ने 1 अगस्त 2025 को अपनी नई Honda Shine 100 DX को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। इस मोटरसाइकिल को सिंपल डिजाइन के साथ लाया गया है। यह एक कम्यूटर बाइक है, जो रोजाना के कामकाज के लिए लेकर आई गई है। हाल ही में इस मोटरसाइकिल को हमें चलाने का मौका मिला। इस दौरान हमने इसे परफॉर्मेंस, ब्रेकिंग सिस्टम से लेकर माइलेज तक की हर पहलू पर चांज की। नीचे दिए गए Honda Shine 100 DX रिव्यू में विस्तार में इसकी खूबियों के साथ-साथ कमियों के बारे में बताया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Honda Shine 100 DX का डिजाइन होंडा की इस मोटरसाइकिल का लुक बेहद साधारण रखा गया है। इसका वजन 103 kg है, जिससे यह रोजमर्रा की भीड़-भाड़ में कामयाब बनाती है। इसमें चौड़ा पेट्रोल टैंक दिया गया है। इसका डायनैमिक ग्राफिक्स शानदार लुक देते हैं और एयरोडायनामिक फ्रंट काउल स्टाइलिश और पावरफुल हेडलाइट बाइक को आकर्षक लुक देते हैं। इसके साथ ही स्टाइलिश क्रोम दिया गया है, जो हैंडलबार, किक आर्म, फ्रंट काउल और गियर शिफ्ट पैडल तक फैले हुआ है। इसका चमकदार और शानदार टेल लैंप बाइक को पीछे से शानदार लुक देता है।

Honda Shine 100 DX: आराम और हैंडलिंग इसकी सीट काफी नरम और आरामदायक है। यह रोजाना के छोटे सफर के लिए ठीक है। बाइक हल्की होने की वजह से ट्रैफिक में घुसने-बाहर निकलने में मदद मिलती है। नए राइडर्स के लिए कंट्रोल करना आसान है। इसके वजन की वजह से हाई-स्पीड पर बाइक हल्की और थोड़ी कम स्थिर महसूस हुई है। यह बाइक हमें लंबी हाईवे-क्रूजिंग के लिए आप थोड़ा हल्की महसूस हुई।

Honda Shine 100 DX: इंजन और परफॉर्मेंस इसमें इसमें 98.98 cc का 4 स्ट्रोक, SI इंजन दिया गया है। यह इंजन 7.28 bhp की पावर और 8.05 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके इंजन को 4-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इसके इंजन से ज्यादा आवाज नहीं है, जिससे यह लो-रैव पर स्मूथ लगती है। इस बाइक का शुरुआती पिकअप अच्छा है। इसकी मदद से शहर के ट्रैफिक से आसानी से निकलने में मदद मिलती है। जब इसे हमने 70-80 kmph की स्पीड से चलाई तो इसके हैंडलबार और फुटपेग में हल्की-सी वाइब्रेशन महसूस हुई। ये डिस्कनेक्ट करने वाली चीज नहीं, पर अगर आप लंबे वक्त तेज रफ्तार पर चलाते हैं तो ध्यान देने वाली बात है।

Honda Shine 100 DX: हैंडलिंग और ब्रेकिंग इसमें हल्का चेसिस दिया गया है, जिसकी वजह से बाइक का वजन भी बेहद कम है। इससे बाइक सिटी-कांपैक्ट राइड को बेहतर बनाती है। इसके बावजूद स्पीड बढ़ाने पर थोड़ी अस्थिरता देखने के लिए मिली है। इसे मोड़ और ट्रैफिक सिंग्नल पर कंट्रोल करना काफी आसान है। इस मोटरसाइकिल में ब्रेकिंग सिस्टम के रूप में दोनों टायरों में ड्रम ब्रेक मिलते हैं। इसके आगे की तरफ 130 mm और पीछे की तरफ 110 mm का ड्रम ब्रेक दिया गया है। इसमें दिया गया ब्रेकिंग सिस्टम काफी बेहतरीन है।

Honda Shine 100 DX: माइलेज इसे हमने करीब एक सप्ताह तक शहर से लेकर हाईवे की सड़कों पर चलाया। इस दौरान Shine 100 DX ने औसत 72 kmpl का माइलेज दिया, जो इस सेगमेंट में काफी अच्छा माना जाता है। मतलब अगर आप रोज ऑफिस, कॉलेज या शहर में छोटी दूरी तय करते हैं, तो Shine 100 DX आपके पेट्रोल खर्च में काफी कमी ला सकती है।

Honda Shine 100 DX: फीचर्स इसमें पूरी तरह डिजिटल मीटर दिया गया है। इसमें लाइव माइलेज, औसत माइलेज, रेंज, सर्विस रिमाइंडर, डिजिटल घड़ी और फ्यूल लेवल की जानकारी मिलती है। इसमें Honda की eSP टेक्नोलॉजी और PGM-FI सिस्टम लगा है, जो इंजन को स्थूद चलाने के साथ ही बेहतर माइलेज देने का काम करता है। बाइक में 5-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन है, जो खराब रास्तों पर भी राइड को आरामदायक बनाता है। लंबी और आरामदायक सीट दी गई है। इसमें बड़ा ग्राउंड क्लीयरेंस और लंबा व्हीलबेस है, जो इसे चलाते और मोड़ते समय ज्यादा स्थिर और आसान बनाते हैं। इसमें हेडलाइट के लिए हैलोजन बल्ब और सुरक्षा के लिए CBS ब्रेक सिस्टम, ट्यूबलेस टायर और मजबूत ग्रैब रेल मिलती है। इसमें साइड स्टैंड इंडिकेटर और इंजन कट-ऑफ फीचर भी है, जिससे स्टैंड लगे होने पर बाइक स्टार्ट नहीं होती है।

स्पेसिफिकेशन Honda shine 100 DX की डिटेल्स कीमत ₹ 69,944 (एक्स-शोरूम) इंजन टाइप 98.98 cc, 4 स्ट्रोक, SI इंजन मैक्स इंजन आउटपुट 7.28 bhp मैक्स नेट टॉर्क 8.05 Nm फ्यूल सिस्टम PGM-FI स्टार्टिंग मेथड सेल्फ/किक स्टार्ट ट्रांसमिशन और क्लच क्लच टाइप मल्टीप्लेट वेट क्लच गियर की संख्या 4 गियर सस्पेंशन और फ्रेम फ्रेम टाइप डायमंड टाइप फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक रियर सस्पेंशन ट्विन (5-स्टेप्स एडजस्टेबल) टायर और ब्रेक टायर साइज और टाइप (फ्रंट) 2.75 -17 M/C 41P ट्यूबलेस टायर साइज़ और टाइप (रियर) 3.00 - 17 M/C 50P ट्यूबलेस ब्रेक टाइप और साइज़ (फ्रंट) ड्रम - 130 mm ब्रेक टाइप और साइज़ (रियर) ड्रम - 110 mm डाइमेंशन्स और कैपेसिटी लम्बाई 1955 mm चौड़ाई 754 mm ऊँचाई 1050 mm व्हीलबेस 1245 mm ग्राउंड क्लीयरेंस 168 mm कर्ब वेट 103 kg सीट की लम्बाई 677 mm सीट की ऊँचाई 786 mm फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10.0 लीटर Honda Shine 100 DX की कमियां हमने इसमें दो मुख्य कमी बार-बार देखने के लिए मिली। पहली इसकी बिल्ड क्वालिटी (खासकर साइलेंसर और पैनल्स) है। कुछ पार्ट्स मजबूत और फिट-फिनिश दूसरे कॉम्पिटिटर्स जितने नहीं लगे। इसका मतलब यह नहीं है कि बाइक जल्द ही खराब हो जाएगी। इसकी दूसरी चीज रात के समय ड्राइविंग के दौरान हेडलाइट से निकलने वाली रोशनी काफी कम लगी। रात में अच्छा देखने के लिए स्टॉक हेडलाइट पर्याप्त होना चाहिए, जिसकी कमी देखने के लिए मिली है। इसे LED बल्ब के साथ अपग्रेड किया जा सकता है।