    अब Honda की कारें भी हो सकती हैं महंगी, नए साल से बढ़ जाएंगे दाम

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 02:00 PM (IST)

    भारतीय बाजार में कई निर्माताओं की ओर से कारों की बिक्री की जाती है। जिनमें Honda Cars भी शामिल हैं। निर्माता की ओर से जल्‍द ही अपनी कारों की कीमत बढ़ा ...और पढ़ें

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में कॉम्‍पैक्‍ट सेडान कार से लेकर मिड साइज एसयूवी एसयूवी सेगमेंट तक में Honda Cars की ओर से कई बेहतरीन कारों की ब्रिकी की जाती है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी की कीमत को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक होंडा कारों की ओर से कारों की कीमत में कब से बढ़ोतरी की जा सकती है। निर्माता की ओर से कीमत में कितने रुपये तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    बढ़ सकती है Honda की कारों की कीमत

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक होंडा कार्स की ओर से कई सेगमेंट में कारों की बिक्री हो जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से जल्‍द ही अपनी कारों की कीमत बढ़ाने की तैयारी की जा रही है।

    कितनी बढ़ सकती है कीमत

    रिपोर्ट्स के मुताबिक होंडा कारों की कीमत में करीब कितनी बढ़ोतरी की जा सकती है। इसकी जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। लेकिन निर्माता की ओर से एक जनवरी 2026 से नई कीमतों को लागू किया जा सकता है।

    क्‍यों होगी बढ़ोतरी

    जानकारी के मुताबिक इनपुट कॉस्‍ट में बढ़ोतरी का भार निर्माता की ओर से नए साल से लोगों पर डाला जा सकता है। जिस कारण कीमत में बढ़ोतरी की जा सकती है।

    अधिकारियों ने कही यह बात

    होंडा कार इंडिया के अधिकारियों ने कहा कि हमने अपने ग्राहकों पर असर को कम करने के लिए कई महीनों से बढ़ती इनपुट लागत को कम करने की लगातार कोशिशें की हैं। हालांकि, इन दबावों के जारी रहने के कारण, अब हम जनवरी 2026 से प्राइस रिवीजन लागू करेंगे।

    किन कारों को किया जाता है ऑफर

    निर्माता की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट सेडान कार सेगमेंट से लेकर मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में तीन कारों को ऑफर किया जाता है। होंडा की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट सेडान कार के तौर पर Honda Amaze, मिड साइज सेडार कार के तौर पर Honda City और मिड साइज एसयूवी के तौर पर Honda Elevate एसयूवी को बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है।