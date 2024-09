Honda और Suzuki के दो पहिया की August में रही मांग, होंडा ने 5.39 और सुजुकी ने 1.04 लाख यूनिट्स बिक्री की

भारतीय बाजार में होंडा और सुजुकी की ओर से कई बेहतरीन दो पहिया वाहनों को ऑफर किया जाता है। बीते महीने दोनों कंपनियों ने लाखों यूनिट्स की बिक्री की है। घरेलू बाजार में होंडा और सुजुकी ने कितने वाहनों की बिक्री (Honda and Suzuki Two Wheeler Sale In August 2024) की है। अगस्‍त में दोनों ने कितनी यूनिट्स का निर्यात किया है। आइए जानते हैं।

